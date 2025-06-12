- Crescimento
Negociações:
1 471
Negociações com lucro:
1 198 (81.44%)
Negociações com perda:
273 (18.56%)
Melhor negociação:
184.47 USD
Pior negociação:
-62.89 USD
Lucro bruto:
3 446.06 USD (266 089 pips)
Perda bruta:
-1 405.19 USD (166 105 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (42.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
224.47 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
9.99
Negociações longas:
800 (54.38%)
Negociações curtas:
671 (45.62%)
Fator de lucro:
2.45
Valor esperado:
1.39 USD
Lucro médio:
2.88 USD
Perda média:
-5.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-204.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-204.10 USD (4)
Crescimento mensal:
2.10%
Previsão anual:
26.54%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
204.39 USD (1.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.92% (204.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.96% (1 014.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|475
|EURJPY-VIP
|374
|USDCNH-VIP
|227
|AUDCAD-VIP
|124
|AUDUSD-VIP
|95
|NZDCAD-VIP
|60
|AUDCHF-VIP
|57
|USDCHF-VIP
|39
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|357
|EURJPY-VIP
|244
|USDCNH-VIP
|24
|AUDCAD-VIP
|240
|AUDUSD-VIP
|452
|NZDCAD-VIP
|154
|AUDCHF-VIP
|187
|USDCHF-VIP
|273
|EURCHF-VIP
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|13K
|EURJPY-VIP
|4K
|USDCNH-VIP
|4.2K
|AUDCAD-VIP
|14K
|AUDUSD-VIP
|25K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCHF-VIP
|11K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Melhor negociação: +184.47 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +42.96 USD
Máxima perda consecutiva: -204.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
