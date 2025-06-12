SinaisSeções
Yui Ming Wan

MING KSKD_8YR VT422

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 21%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 471
Negociações com lucro:
1 198 (81.44%)
Negociações com perda:
273 (18.56%)
Melhor negociação:
184.47 USD
Pior negociação:
-62.89 USD
Lucro bruto:
3 446.06 USD (266 089 pips)
Perda bruta:
-1 405.19 USD (166 105 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (42.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
224.47 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
9.99
Negociações longas:
800 (54.38%)
Negociações curtas:
671 (45.62%)
Fator de lucro:
2.45
Valor esperado:
1.39 USD
Lucro médio:
2.88 USD
Perda média:
-5.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-204.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-204.10 USD (4)
Crescimento mensal:
2.10%
Previsão anual:
26.54%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
204.39 USD (1.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.92% (204.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.96% (1 014.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 475
EURJPY-VIP 374
USDCNH-VIP 227
AUDCAD-VIP 124
AUDUSD-VIP 95
NZDCAD-VIP 60
AUDCHF-VIP 57
USDCHF-VIP 39
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 357
EURJPY-VIP 244
USDCNH-VIP 24
AUDCAD-VIP 240
AUDUSD-VIP 452
NZDCAD-VIP 154
AUDCHF-VIP 187
USDCHF-VIP 273
EURCHF-VIP 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 13K
EURJPY-VIP 4K
USDCNH-VIP 4.2K
AUDCAD-VIP 14K
AUDUSD-VIP 25K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCHF-VIP 11K
USDCHF-VIP 13K
EURCHF-VIP 6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +184.47 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +42.96 USD
Máxima perda consecutiva: -204.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.08.21 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 09:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MING KSKD_8YR VT422
30 USD por mês
21%
0
0
USD
10K
USD
29
100%
1 471
81%
100%
2.45
1.39
USD
10%
1:500
Copiar

