Yui Ming Wan

MING KSKD_8YR VT422

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 21%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 471
Transacciones Rentables:
1 198 (81.44%)
Transacciones Irrentables:
273 (18.56%)
Mejor transacción:
184.47 USD
Peor transacción:
-62.89 USD
Beneficio Bruto:
3 446.06 USD (266 089 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 405.19 USD (166 105 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (42.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
224.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.28%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
9.99
Transacciones Largas:
800 (54.38%)
Transacciones Cortas:
671 (45.62%)
Factor de Beneficio:
2.45
Beneficio Esperado:
1.39 USD
Beneficio medio:
2.88 USD
Pérdidas medias:
-5.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-204.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-204.10 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.10%
Pronóstico anual:
26.54%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
204.39 USD (1.92%)
Reducción relativa:
De balance:
1.92% (204.39 USD)
De fondos:
9.96% (1 014.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 475
EURJPY-VIP 374
USDCNH-VIP 227
AUDCAD-VIP 124
AUDUSD-VIP 95
NZDCAD-VIP 60
AUDCHF-VIP 57
USDCHF-VIP 39
EURCHF-VIP 20
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 357
EURJPY-VIP 244
USDCNH-VIP 24
AUDCAD-VIP 240
AUDUSD-VIP 452
NZDCAD-VIP 154
AUDCHF-VIP 187
USDCHF-VIP 273
EURCHF-VIP 109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 13K
EURJPY-VIP 4K
USDCNH-VIP 4.2K
AUDCAD-VIP 14K
AUDUSD-VIP 25K
NZDCAD-VIP 11K
AUDCHF-VIP 11K
USDCHF-VIP 13K
EURCHF-VIP 6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +184.47 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +42.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -204.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.08.21 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 09:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.06.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MING KSKD_8YR VT422
30 USD al mes
21%
0
0
USD
10K
USD
29
100%
1 471
81%
100%
2.45
1.39
USD
10%
1:500
