交易:
1 470
盈利交易:
1 197 (81.42%)
亏损交易:
273 (18.57%)
最好交易:
184.47 USD
最差交易:
-62.89 USD
毛利:
3 445.56 USD (266 011 pips)
毛利亏损:
-1 405.19 USD (166 105 pips)
最大连续赢利:
33 (42.96 USD)
最大连续盈利:
224.47 USD (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.28%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
36
平均持有时间:
3 天
采收率:
9.98
长期交易:
799 (54.35%)
短期交易:
671 (45.65%)
利润因子:
2.45
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
2.88 USD
平均损失:
-5.15 USD
最大连续失误:
4 (-204.10 USD)
最大连续亏损:
-204.10 USD (4)
每月增长:
2.19%
年度预测:
26.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
204.39 USD (1.92%)
相对跌幅:
结余:
1.92% (204.39 USD)
净值:
9.96% (1 014.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|475
|EURJPY-VIP
|373
|USDCNH-VIP
|227
|AUDCAD-VIP
|124
|AUDUSD-VIP
|95
|NZDCAD-VIP
|60
|AUDCHF-VIP
|57
|USDCHF-VIP
|39
|EURCHF-VIP
|20
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|357
|EURJPY-VIP
|244
|USDCNH-VIP
|24
|AUDCAD-VIP
|240
|AUDUSD-VIP
|452
|NZDCAD-VIP
|154
|AUDCHF-VIP
|187
|USDCHF-VIP
|273
|EURCHF-VIP
|109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|13K
|EURJPY-VIP
|3.9K
|USDCNH-VIP
|4.2K
|AUDCAD-VIP
|14K
|AUDUSD-VIP
|25K
|NZDCAD-VIP
|11K
|AUDCHF-VIP
|11K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
