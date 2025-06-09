SinyallerBölümler
Marcelo Ribeiro De Oliveira

Mini Indice 4xc

0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 75%
4xCube-MT5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
290
Kârla kapanan işlemler:
217 (74.82%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (25.17%)
En iyi işlem:
34.56 BRL
En kötü işlem:
-4.00 BRL
Brüt kâr:
443.98 BRL (35 945 pips)
Brüt zarar:
-66.55 BRL (21 365 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (5.34 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
43.25 BRL (11)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
21.89%
Maks. mevduat yükü:
24.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
43.94
Alış işlemleri:
165 (56.90%)
Satış işlemleri:
125 (43.10%)
Kâr faktörü:
6.67
Beklenen getiri:
1.30 BRL
Ortalama kâr:
2.05 BRL
Ortalama zarar:
-0.91 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.59 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-8.59 BRL (4)
Aylık büyüme:
14.77%
Yıllık tahmin:
179.16%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BRL
Maksimum:
8.59 BRL (1.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.49% (7.60 BRL)
Varlığa göre:
35.99% (200.25 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ25xx 154
WINV25xx 102
WINM25xx 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ25xx 79
WINV25xx 68
WINM25xx 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ25xx 6.6K
WINV25xx 6.7K
WINM25xx 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.56 BRL
En kötü işlem: -4 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +5.34 BRL
Maksimum ardışık zarar: -8.59 BRL

2025.08.18 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 20:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.10 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 18:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 18:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.09 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 18:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
