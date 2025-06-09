- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
508
Прибыльных трейдов:
393 (77.36%)
Убыточных трейдов:
115 (22.64%)
Лучший трейд:
67.84 BRL
Худший трейд:
-4.05 BRL
Общая прибыль:
872.43 BRL (62 730 pips)
Общий убыток:
-124.58 BRL (36 925 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (12.81 BRL)
Макс. прибыль в серии:
84.40 BRL (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
21.23%
Макс. загрузка депозита:
24.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
59.17
Длинных трейдов:
289 (56.89%)
Коротких трейдов:
219 (43.11%)
Профит фактор:
7.00
Мат. ожидание:
1.47 BRL
Средняя прибыль:
2.22 BRL
Средний убыток:
-1.08 BRL
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.64 BRL)
Макс. убыток в серии:
-12.64 BRL (4)
Прирост в месяц:
28.39%
Годовой прогноз:
344.52%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BRL
Максимальная:
12.64 BRL (1.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.49% (7.60 BRL)
По эквити:
35.99% (200.25 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25xx
|161
|WINQ25xx
|154
|WINV25xx
|143
|WINM25xx
|34
|WING26xx
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25xx
|120
|WINQ25xx
|79
|WINV25xx
|81
|WINM25xx
|20
|WING26xx
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25xx
|8.2K
|WINQ25xx
|6.6K
|WINV25xx
|7.6K
|WINM25xx
|1.2K
|WING26xx
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +67.84 BRL
Худший трейд: -4 BRL
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12.81 BRL
Макс. убыток в серии: -12.64 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
150%
0
0
USD
USD
1.2K
BRL
BRL
29
98%
508
77%
21%
7.00
1.47
BRL
BRL
36%
1:200