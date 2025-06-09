СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mini Indice 4xc
Marcelo Ribeiro De Oliveira

Mini Indice 4xc

Marcelo Ribeiro De Oliveira
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 150%
4xCube-MT5
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
508
Прибыльных трейдов:
393 (77.36%)
Убыточных трейдов:
115 (22.64%)
Лучший трейд:
67.84 BRL
Худший трейд:
-4.05 BRL
Общая прибыль:
872.43 BRL (62 730 pips)
Общий убыток:
-124.58 BRL (36 925 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (12.81 BRL)
Макс. прибыль в серии:
84.40 BRL (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
21.23%
Макс. загрузка депозита:
24.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
59.17
Длинных трейдов:
289 (56.89%)
Коротких трейдов:
219 (43.11%)
Профит фактор:
7.00
Мат. ожидание:
1.47 BRL
Средняя прибыль:
2.22 BRL
Средний убыток:
-1.08 BRL
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.64 BRL)
Макс. убыток в серии:
-12.64 BRL (4)
Прирост в месяц:
28.39%
Годовой прогноз:
344.52%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BRL
Максимальная:
12.64 BRL (1.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.49% (7.60 BRL)
По эквити:
35.99% (200.25 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25xx 161
WINQ25xx 154
WINV25xx 143
WINM25xx 34
WING26xx 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25xx 120
WINQ25xx 79
WINV25xx 81
WINM25xx 20
WING26xx 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25xx 8.2K
WINQ25xx 6.6K
WINV25xx 7.6K
WINM25xx 1.2K
WING26xx 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +67.84 BRL
Худший трейд: -4 BRL
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12.81 BRL
Макс. убыток в серии: -12.64 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.08.18 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 20:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.10 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 18:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 18:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.09 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 18:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mini Indice 4xc
30 USD в месяц
150%
0
0
USD
1.2K
BRL
29
98%
508
77%
21%
7.00
1.47
BRL
36%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.