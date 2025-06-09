- 成长
交易:
508
盈利交易:
393 (77.36%)
亏损交易:
115 (22.64%)
最好交易:
67.84 BRL
最差交易:
-4.05 BRL
毛利:
872.43 BRL (62 730 pips)
毛利亏损:
-124.58 BRL (36 925 pips)
最大连续赢利:
23 (12.81 BRL)
最大连续盈利:
84.40 BRL (6)
夏普比率:
0.25
交易活动:
21.23%
最大入金加载:
24.65%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
6 小时
采收率:
59.17
长期交易:
289 (56.89%)
短期交易:
219 (43.11%)
利润因子:
7.00
预期回报:
1.47 BRL
平均利润:
2.22 BRL
平均损失:
-1.08 BRL
最大连续失误:
4 (-12.64 BRL)
最大连续亏损:
-12.64 BRL (4)
每月增长:
28.39%
年度预测:
344.52%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BRL
最大值:
12.64 BRL (1.24%)
相对跌幅:
结余:
1.49% (7.60 BRL)
净值:
35.99% (200.25 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25xx
|161
|WINQ25xx
|154
|WINV25xx
|143
|WINM25xx
|34
|WING26xx
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25xx
|120
|WINQ25xx
|79
|WINV25xx
|81
|WINM25xx
|20
|WING26xx
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25xx
|8.2K
|WINQ25xx
|6.6K
|WINV25xx
|7.6K
|WINM25xx
|1.2K
|WING26xx
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +67.84 BRL
最差交易: -4 BRL
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +12.81 BRL
最大连续亏损: -12.64 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
150%
0
0
USD
USD
1.2K
BRL
BRL
29
98%
508
77%
21%
7.00
1.47
BRL
BRL
36%
1:200