信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Mini Indice 4xc
Marcelo Ribeiro De Oliveira

Mini Indice 4xc

Marcelo Ribeiro De Oliveira
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 150%
4xCube-MT5
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
508
盈利交易:
393 (77.36%)
亏损交易:
115 (22.64%)
最好交易:
67.84 BRL
最差交易:
-4.05 BRL
毛利:
872.43 BRL (62 730 pips)
毛利亏损:
-124.58 BRL (36 925 pips)
最大连续赢利:
23 (12.81 BRL)
最大连续盈利:
84.40 BRL (6)
夏普比率:
0.25
交易活动:
21.23%
最大入金加载:
24.65%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
6 小时
采收率:
59.17
长期交易:
289 (56.89%)
短期交易:
219 (43.11%)
利润因子:
7.00
预期回报:
1.47 BRL
平均利润:
2.22 BRL
平均损失:
-1.08 BRL
最大连续失误:
4 (-12.64 BRL)
最大连续亏损:
-12.64 BRL (4)
每月增长:
28.39%
年度预测:
344.52%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BRL
最大值:
12.64 BRL (1.24%)
相对跌幅:
结余:
1.49% (7.60 BRL)
净值:
35.99% (200.25 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25xx 161
WINQ25xx 154
WINV25xx 143
WINM25xx 34
WING26xx 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25xx 120
WINQ25xx 79
WINV25xx 81
WINM25xx 20
WING26xx 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25xx 8.2K
WINQ25xx 6.6K
WINV25xx 7.6K
WINM25xx 1.2K
WING26xx 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +67.84 BRL
最差交易: -4 BRL
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +12.81 BRL
最大连续亏损: -12.64 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.08.18 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 20:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.10 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 18:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 18:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.09 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 18:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
