Marcelo Ribeiro De Oliveira

Mini Indice 4xc

0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 75%
4xCube-MT5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
290
Profit Trade:
217 (74.82%)
Loss Trade:
73 (25.17%)
Best Trade:
34.56 BRL
Worst Trade:
-4.00 BRL
Profitto lordo:
443.98 BRL (35 945 pips)
Perdita lorda:
-66.55 BRL (21 365 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (5.34 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
43.25 BRL (11)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
21.89%
Massimo carico di deposito:
24.65%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
43.94
Long Trade:
165 (56.90%)
Short Trade:
125 (43.10%)
Fattore di profitto:
6.67
Profitto previsto:
1.30 BRL
Profitto medio:
2.05 BRL
Perdita media:
-0.91 BRL
Massime perdite consecutive:
4 (-8.59 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-8.59 BRL (4)
Crescita mensile:
16.04%
Previsione annuale:
194.63%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BRL
Massimale:
8.59 BRL (1.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.49% (7.60 BRL)
Per equità:
35.99% (200.25 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ25xx 154
WINV25xx 102
WINM25xx 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ25xx 79
WINV25xx 68
WINM25xx 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ25xx 6.6K
WINV25xx 6.7K
WINM25xx 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.56 BRL
Worst Trade: -4 BRL
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +5.34 BRL
Massima perdita consecutiva: -8.59 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.18 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 20:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.10 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 18:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 18:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.09 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 18:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
