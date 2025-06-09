- 자본
- 축소
트레이드:
525
이익 거래:
407 (77.52%)
손실 거래:
118 (22.48%)
최고의 거래:
67.84 BRL
최악의 거래:
-4.05 BRL
총 수익:
916.43 BRL (64 775 pips)
총 손실:
-129.20 BRL (37 760 pips)
연속 최대 이익:
23 (12.81 BRL)
연속 최대 이익:
84.40 BRL (6)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
21.23%
최대 입금량:
24.65%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
62.28
롱(주식매수):
294 (56.00%)
숏(주식차입매도):
231 (44.00%)
수익 요인:
7.09
기대수익:
1.50 BRL
평균 이익:
2.25 BRL
평균 손실:
-1.09 BRL
연속 최대 손실:
4 (-12.64 BRL)
연속 최대 손실:
-12.64 BRL (4)
월별 성장률:
13.58%
연간 예측:
164.79%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 BRL
최대한의:
12.64 BRL (1.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.49% (7.60 BRL)
자본금별:
35.99% (200.25 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25xx
|161
|WINQ25xx
|154
|WINV25xx
|143
|WINM25xx
|34
|WING26xx
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25xx
|120
|WINQ25xx
|79
|WINV25xx
|81
|WINM25xx
|20
|WING26xx
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25xx
|8.2K
|WINQ25xx
|6.6K
|WINV25xx
|7.6K
|WINM25xx
|1.2K
|WING26xx
|3.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +67.84 BRL
최악의 거래: -4 BRL
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +12.81 BRL
연속 최대 손실: -12.64 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
