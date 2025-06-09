SeñalesSecciones
Marcelo Ribeiro De Oliveira

Mini Indice 4xc

0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 150%
4xCube-MT5
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
508
Transacciones Rentables:
393 (77.36%)
Transacciones Irrentables:
115 (22.64%)
Mejor transacción:
67.84 BRL
Peor transacción:
-4.05 BRL
Beneficio Bruto:
872.43 BRL (62 730 pips)
Pérdidas Brutas:
-124.58 BRL (36 925 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (12.81 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
84.40 BRL (6)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
21.23%
Carga máxima del depósito:
24.65%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
59.17
Transacciones Largas:
289 (56.89%)
Transacciones Cortas:
219 (43.11%)
Factor de Beneficio:
7.00
Beneficio Esperado:
1.47 BRL
Beneficio medio:
2.22 BRL
Pérdidas medias:
-1.08 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-12.64 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.64 BRL (4)
Crecimiento al mes:
28.39%
Pronóstico anual:
344.52%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BRL
Máxima:
12.64 BRL (1.24%)
Reducción relativa:
De balance:
1.49% (7.60 BRL)
De fondos:
35.99% (200.25 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ25xx 161
WINQ25xx 154
WINV25xx 143
WINM25xx 34
WING26xx 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ25xx 120
WINQ25xx 79
WINV25xx 81
WINM25xx 20
WING26xx 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ25xx 8.2K
WINQ25xx 6.6K
WINV25xx 7.6K
WINM25xx 1.2K
WING26xx 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +67.84 BRL
Peor transacción: -4 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +12.81 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -12.64 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.08.18 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 20:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.10 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 18:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 18:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.09 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 18:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mini Indice 4xc
30 USD al mes
150%
0
0
USD
1.2K
BRL
29
98%
508
77%
21%
7.00
1.47
BRL
36%
1:200
