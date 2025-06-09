シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mini Indice 4xc
Marcelo Ribeiro De Oliveira

Mini Indice 4xc

Marcelo Ribeiro De Oliveira
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 150%
4xCube-MT5
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
508
利益トレード:
393 (77.36%)
損失トレード:
115 (22.64%)
ベストトレード:
67.84 BRL
最悪のトレード:
-4.05 BRL
総利益:
872.43 BRL (62 730 pips)
総損失:
-124.58 BRL (36 925 pips)
最大連続の勝ち:
23 (12.81 BRL)
最大連続利益:
84.40 BRL (6)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
21.23%
最大入金額:
24.65%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
59.17
長いトレード:
289 (56.89%)
短いトレード:
219 (43.11%)
プロフィットファクター:
7.00
期待されたペイオフ:
1.47 BRL
平均利益:
2.22 BRL
平均損失:
-1.08 BRL
最大連続の負け:
4 (-12.64 BRL)
最大連続損失:
-12.64 BRL (4)
月間成長:
28.39%
年間予想:
344.52%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BRL
最大の:
12.64 BRL (1.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.49% (7.60 BRL)
エクイティによる:
35.99% (200.25 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25xx 161
WINQ25xx 154
WINV25xx 143
WINM25xx 34
WING26xx 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25xx 120
WINQ25xx 79
WINV25xx 81
WINM25xx 20
WING26xx 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25xx 8.2K
WINQ25xx 6.6K
WINV25xx 7.6K
WINM25xx 1.2K
WING26xx 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +67.84 BRL
最悪のトレード: -4 BRL
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +12.81 BRL
最大連続損失: -12.64 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.08.18 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 20:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.10 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 18:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 18:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.09 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 18:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
