トレード:
508
利益トレード:
393 (77.36%)
損失トレード:
115 (22.64%)
ベストトレード:
67.84 BRL
最悪のトレード:
-4.05 BRL
総利益:
872.43 BRL (62 730 pips)
総損失:
-124.58 BRL (36 925 pips)
最大連続の勝ち:
23 (12.81 BRL)
最大連続利益:
84.40 BRL (6)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
21.23%
最大入金額:
24.65%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
59.17
長いトレード:
289 (56.89%)
短いトレード:
219 (43.11%)
プロフィットファクター:
7.00
期待されたペイオフ:
1.47 BRL
平均利益:
2.22 BRL
平均損失:
-1.08 BRL
最大連続の負け:
4 (-12.64 BRL)
最大連続損失:
-12.64 BRL (4)
月間成長:
28.39%
年間予想:
344.52%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BRL
最大の:
12.64 BRL (1.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.49% (7.60 BRL)
エクイティによる:
35.99% (200.25 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25xx
|161
|WINQ25xx
|154
|WINV25xx
|143
|WINM25xx
|34
|WING26xx
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25xx
|120
|WINQ25xx
|79
|WINV25xx
|81
|WINM25xx
|20
|WING26xx
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25xx
|8.2K
|WINQ25xx
|6.6K
|WINV25xx
|7.6K
|WINM25xx
|1.2K
|WING26xx
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
ベストトレード: +67.84 BRL
最悪のトレード: -4 BRL
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +12.81 BRL
最大連続損失: -12.64 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
