Marcelo Ribeiro De Oliveira

Mini Indice 4xc

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 150%
4xCube-MT5
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
509
Gewinntrades:
394 (77.40%)
Verlusttrades:
115 (22.59%)
Bester Trade:
67.84 BRL
Schlechtester Trade:
-4.05 BRL
Bruttoprofit:
874.71 BRL (63 015 pips)
Bruttoverlust:
-124.58 BRL (36 925 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (12.81 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
84.40 BRL (6)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
21.23%
Max deposit load:
24.65%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
59.35
Long-Positionen:
289 (56.78%)
Short-Positionen:
220 (43.22%)
Profit-Faktor:
7.02
Mathematische Gewinnerwartung:
1.47 BRL
Durchschnittlicher Profit:
2.22 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-1.08 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-12.64 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.64 BRL (4)
Wachstum pro Monat :
22.32%
Jahresprognose:
270.77%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BRL
Maximaler:
12.64 BRL (1.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.49% (7.60 BRL)
Kapital:
35.99% (200.25 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINZ25xx 161
WINQ25xx 154
WINV25xx 143
WINM25xx 34
WING26xx 17
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINZ25xx 120
WINQ25xx 79
WINV25xx 81
WINM25xx 20
WING26xx 32
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINZ25xx 8.2K
WINQ25xx 6.6K
WINV25xx 7.6K
WINM25xx 1.2K
WING26xx 2.5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +67.84 BRL
Schlechtester Trade: -4 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.81 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.64 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.08.18 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 20:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.10 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 18:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 18:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.09 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 18:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
