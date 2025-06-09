- Wachstum
Trades insgesamt:
509
Gewinntrades:
394 (77.40%)
Verlusttrades:
115 (22.59%)
Bester Trade:
67.84 BRL
Schlechtester Trade:
-4.05 BRL
Bruttoprofit:
874.71 BRL (63 015 pips)
Bruttoverlust:
-124.58 BRL (36 925 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (12.81 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
84.40 BRL (6)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
21.23%
Max deposit load:
24.65%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
59.35
Long-Positionen:
289 (56.78%)
Short-Positionen:
220 (43.22%)
Profit-Faktor:
7.02
Mathematische Gewinnerwartung:
1.47 BRL
Durchschnittlicher Profit:
2.22 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-1.08 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-12.64 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.64 BRL (4)
Wachstum pro Monat :
22.32%
Jahresprognose:
270.77%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BRL
Maximaler:
12.64 BRL (1.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.49% (7.60 BRL)
Kapital:
35.99% (200.25 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINZ25xx
|161
|WINQ25xx
|154
|WINV25xx
|143
|WINM25xx
|34
|WING26xx
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINZ25xx
|120
|WINQ25xx
|79
|WINV25xx
|81
|WINM25xx
|20
|WING26xx
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINZ25xx
|8.2K
|WINQ25xx
|6.6K
|WINV25xx
|7.6K
|WINM25xx
|1.2K
|WING26xx
|2.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +67.84 BRL
Schlechtester Trade: -4 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.81 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.64 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
