Marcelo Ribeiro De Oliveira

Mini Indice 4xc

Marcelo Ribeiro De Oliveira
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 75%
4xCube-MT5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
290
Bénéfice trades:
217 (74.82%)
Perte trades:
73 (25.17%)
Meilleure transaction:
34.56 BRL
Pire transaction:
-4.00 BRL
Bénéfice brut:
443.98 BRL (35 945 pips)
Perte brute:
-66.55 BRL (21 365 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (5.34 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
43.25 BRL (11)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
21.89%
Charge de dépôt maximale:
24.65%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
43.94
Longs trades:
165 (56.90%)
Courts trades:
125 (43.10%)
Facteur de profit:
6.67
Rendement attendu:
1.30 BRL
Bénéfice moyen:
2.05 BRL
Perte moyenne:
-0.91 BRL
Pertes consécutives maximales:
4 (-8.59 BRL)
Perte consécutive maximale:
-8.59 BRL (4)
Croissance mensuelle:
16.04%
Prévision annuelle:
194.63%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BRL
Maximal:
8.59 BRL (1.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.49% (7.60 BRL)
Par fonds propres:
35.99% (200.25 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ25xx 154
WINV25xx 102
WINM25xx 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ25xx 79
WINV25xx 68
WINM25xx 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ25xx 6.6K
WINV25xx 6.7K
WINM25xx 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.56 BRL
Pire transaction: -4 BRL
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +5.34 BRL
Perte consécutive maximale: -8.59 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.18 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 20:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.10 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 18:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 18:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.09 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 18:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
