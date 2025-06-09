- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
508
Negociações com lucro:
393 (77.36%)
Negociações com perda:
115 (22.64%)
Melhor negociação:
67.84 BRL
Pior negociação:
-4.05 BRL
Lucro bruto:
872.43 BRL (62 730 pips)
Perda bruta:
-124.58 BRL (36 925 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (12.81 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
84.40 BRL (6)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
21.23%
Depósito máximo carregado:
24.65%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
59.17
Negociações longas:
289 (56.89%)
Negociações curtas:
219 (43.11%)
Fator de lucro:
7.00
Valor esperado:
1.47 BRL
Lucro médio:
2.22 BRL
Perda média:
-1.08 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.64 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-12.64 BRL (4)
Crescimento mensal:
28.39%
Previsão anual:
344.52%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BRL
Máximo:
12.64 BRL (1.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.49% (7.60 BRL)
Pelo Capital Líquido:
35.99% (200.25 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25xx
|161
|WINQ25xx
|154
|WINV25xx
|143
|WINM25xx
|34
|WING26xx
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25xx
|120
|WINQ25xx
|79
|WINV25xx
|81
|WINM25xx
|20
|WING26xx
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25xx
|8.2K
|WINQ25xx
|6.6K
|WINV25xx
|7.6K
|WINM25xx
|1.2K
|WING26xx
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +67.84 BRL
Pior negociação: -4 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +12.81 BRL
Máxima perda consecutiva: -12.64 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
