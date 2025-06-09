SinaisSeções
Marcelo Ribeiro De Oliveira

Mini Indice 4xc

Marcelo Ribeiro De Oliveira
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 150%
4xCube-MT5
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
508
Negociações com lucro:
393 (77.36%)
Negociações com perda:
115 (22.64%)
Melhor negociação:
67.84 BRL
Pior negociação:
-4.05 BRL
Lucro bruto:
872.43 BRL (62 730 pips)
Perda bruta:
-124.58 BRL (36 925 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (12.81 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
84.40 BRL (6)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
21.23%
Depósito máximo carregado:
24.65%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
59.17
Negociações longas:
289 (56.89%)
Negociações curtas:
219 (43.11%)
Fator de lucro:
7.00
Valor esperado:
1.47 BRL
Lucro médio:
2.22 BRL
Perda média:
-1.08 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.64 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-12.64 BRL (4)
Crescimento mensal:
28.39%
Previsão anual:
344.52%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BRL
Máximo:
12.64 BRL (1.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.49% (7.60 BRL)
Pelo Capital Líquido:
35.99% (200.25 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25xx 161
WINQ25xx 154
WINV25xx 143
WINM25xx 34
WING26xx 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25xx 120
WINQ25xx 79
WINV25xx 81
WINM25xx 20
WING26xx 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25xx 8.2K
WINQ25xx 6.6K
WINV25xx 7.6K
WINM25xx 1.2K
WING26xx 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +67.84 BRL
Pior negociação: -4 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +12.81 BRL
Máxima perda consecutiva: -12.64 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.08.18 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 20:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.10 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 18:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 18:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.09 18:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 18:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
