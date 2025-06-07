- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
850
Kârla kapanan işlemler:
346 (40.70%)
Zararla kapanan işlemler:
504 (59.29%)
En iyi işlem:
1 965.50 USD
En kötü işlem:
-4 673.04 USD
Brüt kâr:
260 005.17 USD (1 112 618 pips)
Brüt zarar:
-252 806.90 USD (998 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (23 348.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23 348.84 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
98.22%
Maks. mevduat yükü:
22.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
552 (64.94%)
Satış işlemleri:
298 (35.06%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
8.47 USD
Ortalama kâr:
751.46 USD
Ortalama zarar:
-501.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-3 586.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 327.14 USD (17)
Aylık büyüme:
113.70%
Yıllık tahmin:
1 379.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52 348.67 USD
Maksimum:
59 455.78 USD (227.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.23% (59 455.78 USD)
Varlığa göre:
18.19% (8 893.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|829
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|2
|NZDUSD
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.2K
|GBPJPY
|-557
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|62
|EURJPY
|630
|NZDUSD
|-63
|CADJPY
|321
|CHFJPY
|-361
|AUDJPY
|-365
|NZDJPY
|315
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|115K
|GBPJPY
|-3.8K
|USDJPY
|1.1K
|GBPUSD
|451
|EURJPY
|2K
|NZDUSD
|-609
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 965.50 USD
En kötü işlem: -4 673 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +23 348.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 586.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 22
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
Expected 5% / month
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-32%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
20
0%
850
40%
98%
1.02
8.47
USD
USD
77%
1:50