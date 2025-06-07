SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Andi Trader
Andi Irawan

Andi Trader

Andi Irawan
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
850
Kârla kapanan işlemler:
346 (40.70%)
Zararla kapanan işlemler:
504 (59.29%)
En iyi işlem:
1 965.50 USD
En kötü işlem:
-4 673.04 USD
Brüt kâr:
260 005.17 USD (1 112 618 pips)
Brüt zarar:
-252 806.90 USD (998 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (23 348.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23 348.84 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
98.22%
Maks. mevduat yükü:
22.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
552 (64.94%)
Satış işlemleri:
298 (35.06%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
8.47 USD
Ortalama kâr:
751.46 USD
Ortalama zarar:
-501.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-3 586.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 327.14 USD (17)
Aylık büyüme:
113.70%
Yıllık tahmin:
1 379.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52 348.67 USD
Maksimum:
59 455.78 USD (227.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.23% (59 455.78 USD)
Varlığa göre:
18.19% (8 893.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 829
GBPJPY 7
USDJPY 5
GBPUSD 2
EURJPY 2
NZDUSD 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.2K
GBPJPY -557
USDJPY 38
GBPUSD 62
EURJPY 630
NZDUSD -63
CADJPY 321
CHFJPY -361
AUDJPY -365
NZDJPY 315
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 115K
GBPJPY -3.8K
USDJPY 1.1K
GBPUSD 451
EURJPY 2K
NZDUSD -609
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 965.50 USD
En kötü işlem: -4 673 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +23 348.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 586.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 22
AM-UK-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
291 daha fazla...
Expected 5% / month
İnceleme yok
2025.09.17 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 15:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.07 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.07 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Andi Trader
Ayda 30 USD
-32%
0
0
USD
100K
USD
20
0%
850
40%
98%
1.02
8.47
USD
77%
1:50
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.