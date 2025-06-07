SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Andi Trader
Andi Irawan

Andi Trader

Andi Irawan
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 23%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 807
Transacciones Rentables:
818 (45.26%)
Transacciones Irrentables:
989 (54.73%)
Mejor transacción:
3 456.60 USD
Peor transacción:
-4 673.04 USD
Beneficio Bruto:
614 414.69 USD (2 996 048 pips)
Pérdidas Brutas:
-529 439.21 USD (2 421 377 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (22 684.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23 348.84 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
96.58%
Carga máxima del depósito:
22.79%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
1.20
Transacciones Largas:
1 306 (72.27%)
Transacciones Cortas:
501 (27.73%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
47.03 USD
Beneficio medio:
751.12 USD
Pérdidas medias:
-535.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
46 (-31 057.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31 057.18 USD (46)
Crecimiento al mes:
-8.77%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
52 348.67 USD
Máxima:
70 899.48 USD (47.99%)
Reducción relativa:
De balance:
77.23% (59 455.78 USD)
De fondos:
18.19% (8 893.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1766
GBPJPY 10
EURJPY 8
USDJPY 7
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
GBPUSD 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 84K
GBPJPY -610
EURJPY 1.4K
USDJPY 201
AUDJPY -84
CADJPY -365
CHFJPY -406
NZDJPY 927
GBPUSD 62
NZDUSD -63
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 571K
GBPJPY -3.9K
EURJPY 4.6K
USDJPY 1.7K
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
GBPUSD 451
NZDUSD -609
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 456.60 USD
Peor transacción: -4 673 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 46
Beneficio máximo consecutivo: +22 684.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31 057.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 22
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 11
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 298...
Expected 5% / month
No hay comentarios
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 16:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 09:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 21:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 15:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
