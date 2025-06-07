- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 807
Transacciones Rentables:
818 (45.26%)
Transacciones Irrentables:
989 (54.73%)
Mejor transacción:
3 456.60 USD
Peor transacción:
-4 673.04 USD
Beneficio Bruto:
614 414.69 USD (2 996 048 pips)
Pérdidas Brutas:
-529 439.21 USD (2 421 377 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (22 684.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23 348.84 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
96.58%
Carga máxima del depósito:
22.79%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
1.20
Transacciones Largas:
1 306 (72.27%)
Transacciones Cortas:
501 (27.73%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
47.03 USD
Beneficio medio:
751.12 USD
Pérdidas medias:
-535.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
46 (-31 057.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31 057.18 USD (46)
Crecimiento al mes:
-8.77%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
52 348.67 USD
Máxima:
70 899.48 USD (47.99%)
Reducción relativa:
De balance:
77.23% (59 455.78 USD)
De fondos:
18.19% (8 893.74 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1766
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|84K
|GBPJPY
|-610
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|201
|AUDJPY
|-84
|CADJPY
|-365
|CHFJPY
|-406
|NZDJPY
|927
|GBPUSD
|62
|NZDUSD
|-63
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|571K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|4.6K
|USDJPY
|1.7K
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|GBPUSD
|451
|NZDUSD
|-609
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3 456.60 USD
Peor transacción: -4 673 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 46
Beneficio máximo consecutivo: +22 684.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31 057.18 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 22
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 11
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
23%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
33
0%
1 807
45%
97%
1.16
47.03
USD
USD
77%
1:50