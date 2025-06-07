- 成長
トレード:
1 807
利益トレード:
818 (45.26%)
損失トレード:
989 (54.73%)
ベストトレード:
3 456.60 USD
最悪のトレード:
-4 673.04 USD
総利益:
614 414.69 USD (2 996 048 pips)
総損失:
-529 439.21 USD (2 421 377 pips)
最大連続の勝ち:
26 (22 684.72 USD)
最大連続利益:
23 348.84 USD (19)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
96.58%
最大入金額:
22.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
1.20
長いトレード:
1 306 (72.27%)
短いトレード:
501 (27.73%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
47.03 USD
平均利益:
751.12 USD
平均損失:
-535.33 USD
最大連続の負け:
46 (-31 057.18 USD)
最大連続損失:
-31 057.18 USD (46)
月間成長:
-8.77%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
52 348.67 USD
最大の:
70 899.48 USD (47.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.23% (59 455.78 USD)
エクイティによる:
18.19% (8 893.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1766
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|84K
|GBPJPY
|-610
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|201
|AUDJPY
|-84
|CADJPY
|-365
|CHFJPY
|-406
|NZDJPY
|927
|GBPUSD
|62
|NZDUSD
|-63
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|571K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|4.6K
|USDJPY
|1.7K
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|GBPUSD
|451
|NZDUSD
|-609
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 456.60 USD
最悪のトレード: -4 673 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 46
最大連続利益: +22 684.72 USD
最大連続損失: -31 057.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
QTrade-Server
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 22
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 11
AM-UK-Live
|0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
