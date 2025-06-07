- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 800
盈利交易:
815 (45.27%)
亏损交易:
985 (54.72%)
最好交易:
3 456.60 USD
最差交易:
-4 673.04 USD
毛利:
610 532.69 USD (2 984 048 pips)
毛利亏损:
-528 233.21 USD (2 415 427 pips)
最大连续赢利:
26 (22 684.72 USD)
最大连续盈利:
23 348.84 USD (19)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
96.58%
最大入金加载:
22.79%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.16
长期交易:
1 299 (72.17%)
短期交易:
501 (27.83%)
利润因子:
1.16
预期回报:
45.72 USD
平均利润:
749.12 USD
平均损失:
-536.28 USD
最大连续失误:
46 (-31 057.18 USD)
最大连续亏损:
-31 057.18 USD (46)
每月增长:
-9.52%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
52 348.67 USD
最大值:
70 899.48 USD (47.99%)
相对跌幅:
结余:
77.23% (59 455.78 USD)
净值:
18.19% (8 893.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1759
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|81K
|GBPJPY
|-610
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|201
|AUDJPY
|-84
|CADJPY
|-365
|CHFJPY
|-406
|NZDJPY
|927
|GBPUSD
|62
|NZDUSD
|-63
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|565K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|4.6K
|USDJPY
|1.7K
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|GBPUSD
|451
|NZDUSD
|-609
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 456.60 USD
最差交易: -4 673 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 46
最大连续盈利: +22 684.72 USD
最大连续亏损: -31 057.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 22
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 11
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Expected 5% / month
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
33
0%
1 800
45%
97%
1.15
45.72
USD
USD
77%
1:50