信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Andi Trader
Andi Irawan

Andi Trader

Andi Irawan
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 20%
MaxrichGroup-Real
1:50
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 800
盈利交易:
815 (45.27%)
亏损交易:
985 (54.72%)
最好交易:
3 456.60 USD
最差交易:
-4 673.04 USD
毛利:
610 532.69 USD (2 984 048 pips)
毛利亏损:
-528 233.21 USD (2 415 427 pips)
最大连续赢利:
26 (22 684.72 USD)
最大连续盈利:
23 348.84 USD (19)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
96.58%
最大入金加载:
22.79%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.16
长期交易:
1 299 (72.17%)
短期交易:
501 (27.83%)
利润因子:
1.16
预期回报:
45.72 USD
平均利润:
749.12 USD
平均损失:
-536.28 USD
最大连续失误:
46 (-31 057.18 USD)
最大连续亏损:
-31 057.18 USD (46)
每月增长:
-9.52%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
52 348.67 USD
最大值:
70 899.48 USD (47.99%)
相对跌幅:
结余:
77.23% (59 455.78 USD)
净值:
18.19% (8 893.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1759
GBPJPY 10
EURJPY 8
USDJPY 7
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
GBPUSD 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 81K
GBPJPY -610
EURJPY 1.4K
USDJPY 201
AUDJPY -84
CADJPY -365
CHFJPY -406
NZDJPY 927
GBPUSD 62
NZDUSD -63
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 565K
GBPJPY -3.9K
EURJPY 4.6K
USDJPY 1.7K
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
GBPUSD 451
NZDUSD -609
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 456.60 USD
最差交易: -4 673 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 46
最大连续盈利: +22 684.72 USD
最大连续亏损: -31 057.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 22
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 11
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
298 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Expected 5% / month
没有评论
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 16:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 09:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 21:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 15:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Andi Trader
每月30 USD
20%
0
0
USD
105K
USD
33
0%
1 800
45%
97%
1.15
45.72
USD
77%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载