Trade:
850
Profit Trade:
346 (40.70%)
Loss Trade:
504 (59.29%)
Best Trade:
1 965.50 USD
Worst Trade:
-4 673.04 USD
Profitto lordo:
260 005.17 USD (1 112 618 pips)
Perdita lorda:
-252 806.90 USD (998 295 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (23 348.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23 348.84 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
98.22%
Massimo carico di deposito:
22.79%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
552 (64.94%)
Short Trade:
298 (35.06%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
8.47 USD
Profitto medio:
751.46 USD
Perdita media:
-501.60 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-3 586.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 327.14 USD (17)
Crescita mensile:
113.70%
Previsione annuale:
1 379.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52 348.67 USD
Massimale:
59 455.78 USD (227.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.23% (59 455.78 USD)
Per equità:
18.19% (8 893.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|829
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|2
|NZDUSD
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.2K
|GBPJPY
|-557
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|62
|EURJPY
|630
|NZDUSD
|-63
|CADJPY
|321
|CHFJPY
|-361
|AUDJPY
|-365
|NZDJPY
|315
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|115K
|GBPJPY
|-3.8K
|USDJPY
|1.1K
|GBPUSD
|451
|EURJPY
|2K
|NZDUSD
|-609
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 965.50 USD
Worst Trade: -4 673 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +23 348.84 USD
Massima perdita consecutiva: -3 586.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 22
AM-UK-Live
|0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
