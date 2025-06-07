SegnaliSezioni
Andi Irawan

Andi Trader

Andi Irawan
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
850
Profit Trade:
346 (40.70%)
Loss Trade:
504 (59.29%)
Best Trade:
1 965.50 USD
Worst Trade:
-4 673.04 USD
Profitto lordo:
260 005.17 USD (1 112 618 pips)
Perdita lorda:
-252 806.90 USD (998 295 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (23 348.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23 348.84 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
98.22%
Massimo carico di deposito:
22.79%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
552 (64.94%)
Short Trade:
298 (35.06%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
8.47 USD
Profitto medio:
751.46 USD
Perdita media:
-501.60 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-3 586.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 327.14 USD (17)
Crescita mensile:
113.70%
Previsione annuale:
1 379.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52 348.67 USD
Massimale:
59 455.78 USD (227.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.23% (59 455.78 USD)
Per equità:
18.19% (8 893.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 829
GBPJPY 7
USDJPY 5
GBPUSD 2
EURJPY 2
NZDUSD 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.2K
GBPJPY -557
USDJPY 38
GBPUSD 62
EURJPY 630
NZDUSD -63
CADJPY 321
CHFJPY -361
AUDJPY -365
NZDJPY 315
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 115K
GBPJPY -3.8K
USDJPY 1.1K
GBPUSD 451
EURJPY 2K
NZDUSD -609
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 965.50 USD
Worst Trade: -4 673 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +23 348.84 USD
Massima perdita consecutiva: -3 586.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 22
AM-UK-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
291 più
Expected 5% / month
Non ci sono recensioni
2025.09.17 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 15:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.07 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.07 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
