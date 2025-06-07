SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Andi Trader
Andi Irawan

Andi Trader

Andi Irawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 819
Gewinntrades:
819 (45.02%)
Verlusttrades:
1 000 (54.98%)
Bester Trade:
3 456.60 USD
Schlechtester Trade:
-4 673.04 USD
Bruttoprofit:
614 613.69 USD (3 000 048 pips)
Bruttoverlust:
-538 444.40 USD (2 453 291 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (22 684.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23 348.84 USD (19)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
96.58%
Max deposit load:
22.79%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
1.07
Long-Positionen:
1 316 (72.35%)
Short-Positionen:
503 (27.65%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
41.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
750.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-538.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
46 (-31 057.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31 057.18 USD (46)
Wachstum pro Monat :
-26.79%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
52 348.67 USD
Maximaler:
70 899.48 USD (47.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
77.23% (59 455.78 USD)
Kapital:
18.19% (8 893.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1778
GBPJPY 10
EURJPY 8
USDJPY 7
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
GBPUSD 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 75K
GBPJPY -610
EURJPY 1.4K
USDJPY 201
AUDJPY -84
CADJPY -365
CHFJPY -406
NZDJPY 927
GBPUSD 62
NZDUSD -63
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 544K
GBPJPY -3.9K
EURJPY 4.6K
USDJPY 1.7K
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
GBPUSD 451
NZDUSD -609
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 456.60 USD
Schlechtester Trade: -4 673 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 46
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22 684.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31 057.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 22
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 11
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 298 ...
Expected 5% / month
Keine Bewertungen
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 16:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 09:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 21:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 15:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.