- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 819
Gewinntrades:
819 (45.02%)
Verlusttrades:
1 000 (54.98%)
Bester Trade:
3 456.60 USD
Schlechtester Trade:
-4 673.04 USD
Bruttoprofit:
614 613.69 USD (3 000 048 pips)
Bruttoverlust:
-538 444.40 USD (2 453 291 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (22 684.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23 348.84 USD (19)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
96.58%
Max deposit load:
22.79%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
1.07
Long-Positionen:
1 316 (72.35%)
Short-Positionen:
503 (27.65%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
41.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
750.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-538.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
46 (-31 057.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31 057.18 USD (46)
Wachstum pro Monat :
-26.79%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
52 348.67 USD
Maximaler:
70 899.48 USD (47.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
77.23% (59 455.78 USD)
Kapital:
18.19% (8 893.74 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1778
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|75K
|GBPJPY
|-610
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|201
|AUDJPY
|-84
|CADJPY
|-365
|CHFJPY
|-406
|NZDJPY
|927
|GBPUSD
|62
|NZDUSD
|-63
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|544K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|4.6K
|USDJPY
|1.7K
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|GBPUSD
|451
|NZDUSD
|-609
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 456.60 USD
Schlechtester Trade: -4 673 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 46
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22 684.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31 057.18 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 22
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 11
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Expected 5% / month
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
13%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
33
0%
1 819
45%
97%
1.14
41.87
USD
USD
77%
1:50