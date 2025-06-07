- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 807
Negociações com lucro:
818 (45.26%)
Negociações com perda:
989 (54.73%)
Melhor negociação:
3 456.60 USD
Pior negociação:
-4 673.04 USD
Lucro bruto:
614 414.69 USD (2 996 048 pips)
Perda bruta:
-529 439.21 USD (2 421 377 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (22 684.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23 348.84 USD (19)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
96.58%
Depósito máximo carregado:
22.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
1.20
Negociações longas:
1 306 (72.27%)
Negociações curtas:
501 (27.73%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
47.03 USD
Lucro médio:
751.12 USD
Perda média:
-535.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
46 (-31 057.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31 057.18 USD (46)
Crescimento mensal:
-8.77%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52 348.67 USD
Máximo:
70 899.48 USD (47.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.23% (59 455.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.19% (8 893.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1766
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|84K
|GBPJPY
|-610
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|201
|AUDJPY
|-84
|CADJPY
|-365
|CHFJPY
|-406
|NZDJPY
|927
|GBPUSD
|62
|NZDUSD
|-63
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|571K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|4.6K
|USDJPY
|1.7K
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|GBPUSD
|451
|NZDUSD
|-609
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 456.60 USD
Pior negociação: -4 673 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 46
Máximo lucro consecutivo: +22 684.72 USD
Máxima perda consecutiva: -31 057.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 22
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 11
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
298 mais ...
Expected 5% / month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
23%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
33
0%
1 807
45%
97%
1.16
47.03
USD
USD
77%
1:50