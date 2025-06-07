SinaisSeções
Andi Irawan

Andi Trader

Andi Irawan
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 23%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 807
Negociações com lucro:
818 (45.26%)
Negociações com perda:
989 (54.73%)
Melhor negociação:
3 456.60 USD
Pior negociação:
-4 673.04 USD
Lucro bruto:
614 414.69 USD (2 996 048 pips)
Perda bruta:
-529 439.21 USD (2 421 377 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (22 684.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23 348.84 USD (19)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
96.58%
Depósito máximo carregado:
22.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
1.20
Negociações longas:
1 306 (72.27%)
Negociações curtas:
501 (27.73%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
47.03 USD
Lucro médio:
751.12 USD
Perda média:
-535.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
46 (-31 057.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31 057.18 USD (46)
Crescimento mensal:
-8.77%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52 348.67 USD
Máximo:
70 899.48 USD (47.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.23% (59 455.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.19% (8 893.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1766
GBPJPY 10
EURJPY 8
USDJPY 7
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
GBPUSD 2
NZDUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 84K
GBPJPY -610
EURJPY 1.4K
USDJPY 201
AUDJPY -84
CADJPY -365
CHFJPY -406
NZDJPY 927
GBPUSD 62
NZDUSD -63
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 571K
GBPJPY -3.9K
EURJPY 4.6K
USDJPY 1.7K
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
GBPUSD 451
NZDUSD -609
Melhor negociação: +3 456.60 USD
Pior negociação: -4 673 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 46
Máximo lucro consecutivo: +22 684.72 USD
Máxima perda consecutiva: -31 057.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 22
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 11
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
298 mais ...
Expected 5% / month
Sem comentários
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 16:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 09:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 21:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 15:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
