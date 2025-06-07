SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Andi Trader
Andi Irawan

Andi Trader

Andi Irawan
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -31%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
846
Bénéfice trades:
345 (40.78%)
Perte trades:
501 (59.22%)
Meilleure transaction:
1 965.50 USD
Pire transaction:
-4 673.04 USD
Bénéfice brut:
259 117.42 USD (1 109 618 pips)
Perte brute:
-250 073.33 USD (989 295 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (23 348.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23 348.84 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
98.22%
Charge de dépôt maximale:
22.79%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
551 (65.13%)
Courts trades:
295 (34.87%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
10.69 USD
Bénéfice moyen:
751.06 USD
Perte moyenne:
-499.15 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-3 586.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-15 327.14 USD (17)
Croissance mensuelle:
117.64%
Prévision annuelle:
1 427.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52 348.67 USD
Maximal:
59 455.78 USD (227.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.23% (59 455.78 USD)
Par fonds propres:
18.19% (8 893.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 825
GBPJPY 7
USDJPY 5
GBPUSD 2
EURJPY 2
NZDUSD 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9K
GBPJPY -557
USDJPY 38
GBPUSD 62
EURJPY 630
NZDUSD -63
CADJPY 321
CHFJPY -361
AUDJPY -365
NZDJPY 315
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 121K
GBPJPY -3.8K
USDJPY 1.1K
GBPUSD 451
EURJPY 2K
NZDUSD -609
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 965.50 USD
Pire transaction: -4 673 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +23 348.84 USD
Perte consécutive maximale: -3 586.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 22
AM-UK-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
291 plus...
Expected 5% / month
Aucun avis
2025.09.17 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 15:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.07 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.07 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.