Andi Irawan

Andi Trader

Andi Irawan
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 21%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 793
Прибыльных трейдов:
812 (45.28%)
Убыточных трейдов:
981 (54.71%)
Лучший трейд:
3 456.60 USD
Худший трейд:
-4 673.04 USD
Общая прибыль:
608 384.51 USD (2 973 048 pips)
Общий убыток:
-525 230.25 USD (2 405 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (22 684.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 348.84 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
96.58%
Макс. загрузка депозита:
22.79%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
1 293 (72.11%)
Коротких трейдов:
500 (27.89%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
46.38 USD
Средняя прибыль:
749.24 USD
Средний убыток:
-535.40 USD
Макс. серия проигрышей:
46 (-31 057.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-31 057.18 USD (46)
Прирост в месяц:
-8.26%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52 348.67 USD
Максимальная:
70 899.48 USD (47.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.23% (59 455.78 USD)
По эквити:
18.19% (8 893.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1752
GBPJPY 10
EURJPY 8
USDJPY 7
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
GBPUSD 2
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 82K
GBPJPY -610
EURJPY 1.4K
USDJPY 201
AUDJPY -84
CADJPY -365
CHFJPY -406
NZDJPY 927
GBPUSD 62
NZDUSD -63
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 565K
GBPJPY -3.9K
EURJPY 4.6K
USDJPY 1.7K
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
GBPUSD 451
NZDUSD -609
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 456.60 USD
Худший трейд: -4 673 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 46
Макс. прибыль в серии: +22 684.72 USD
Макс. убыток в серии: -31 057.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 22
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 11
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 298...
Expected 5% / month
Нет отзывов
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 03:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 214 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 16:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 09:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 21:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 15:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Andi Trader
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
106K
USD
33
0%
1 793
45%
97%
1.15
46.38
USD
77%
1:50
Копировать

