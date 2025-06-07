- Прирост
Всего трейдов:
1 793
Прибыльных трейдов:
812 (45.28%)
Убыточных трейдов:
981 (54.71%)
Лучший трейд:
3 456.60 USD
Худший трейд:
-4 673.04 USD
Общая прибыль:
608 384.51 USD (2 973 048 pips)
Общий убыток:
-525 230.25 USD (2 405 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (22 684.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 348.84 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
96.58%
Макс. загрузка депозита:
22.79%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
1 293 (72.11%)
Коротких трейдов:
500 (27.89%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
46.38 USD
Средняя прибыль:
749.24 USD
Средний убыток:
-535.40 USD
Макс. серия проигрышей:
46 (-31 057.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-31 057.18 USD (46)
Прирост в месяц:
-8.26%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52 348.67 USD
Максимальная:
70 899.48 USD (47.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.23% (59 455.78 USD)
По эквити:
18.19% (8 893.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1752
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|8
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|82K
|GBPJPY
|-610
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|201
|AUDJPY
|-84
|CADJPY
|-365
|CHFJPY
|-406
|NZDJPY
|927
|GBPUSD
|62
|NZDUSD
|-63
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|565K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURJPY
|4.6K
|USDJPY
|1.7K
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|GBPUSD
|451
|NZDUSD
|-609
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 456.60 USD
Худший трейд: -4 673 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 46
Макс. прибыль в серии: +22 684.72 USD
Макс. убыток в серии: -31 057.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 22
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 11
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Expected 5% / month
Нет отзывов
