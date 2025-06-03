SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497
Yui Ming Wan

TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
VTMarkets-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
956
Kârla kapanan işlemler:
786 (82.21%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (17.78%)
En iyi işlem:
204.28 USD
En kötü işlem:
-63.04 USD
Brüt kâr:
2 966.17 USD (195 087 pips)
Brüt zarar:
-1 414.45 USD (129 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (35.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
216.49 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.41
Alış işlemleri:
543 (56.80%)
Satış işlemleri:
413 (43.20%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
3.77 USD
Ortalama zarar:
-8.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-217.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-217.58 USD (5)
Aylık büyüme:
3.85%
Yıllık tahmin:
47.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
242.23 USD (2.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.20% (242.23 USD)
Varlığa göre:
17.42% (1 805.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD-VIP 311
EURJPY-VIP 221
GBPNZD-VIP 156
AUDCAD-VIP 69
EURUSD-VIP 66
AUDUSD-VIP 63
AUDCHF-VIP 33
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD-VIP 209
EURJPY-VIP 84
GBPNZD-VIP 270
AUDCAD-VIP 133
EURUSD-VIP 335
AUDUSD-VIP 305
AUDCHF-VIP 103
AUDNZD-VIP 45
EURCHF-VIP 69
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD-VIP 2.1K
EURJPY-VIP -3.4K
GBPNZD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 6.9K
EURUSD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 16K
AUDCHF-VIP 6.6K
AUDNZD-VIP 7.3K
EURCHF-VIP 3.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +204.28 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +35.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -217.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.12 20:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.06 00:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 01:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 01:21
Share of trading days is too low
2025.06.04 01:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 00:16
Share of trading days is too low
2025.06.04 00:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 17:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 17:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 17:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.03 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.03 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
10K
USD
17
100%
956
82%
100%
2.09
1.62
USD
17%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.