Yui Ming Wan

TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 729
Transacciones Rentables:
1 411 (81.60%)
Transacciones Irrentables:
318 (18.39%)
Mejor transacción:
204.28 USD
Peor transacción:
-63.04 USD
Beneficio Bruto:
5 053.13 USD (361 577 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 242.61 USD (226 114 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (42.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
216.49 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.89%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
11.60
Transacciones Largas:
947 (54.77%)
Transacciones Cortas:
782 (45.23%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
1.63 USD
Beneficio medio:
3.58 USD
Pérdidas medias:
-7.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-217.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-217.58 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.59%
Pronóstico anual:
31.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
242.23 USD (2.20%)
Reducción relativa:
De balance:
2.20% (242.23 USD)
De fondos:
42.37% (4 318.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 564
EURJPY-VIP 393
GBPNZD-VIP 317
AUDCAD-VIP 131
AUDUSD-VIP 95
EURUSD-VIP 85
AUDCHF-VIP 67
AUDNZD-VIP 56
EURCHF-VIP 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 409
EURJPY-VIP 251
GBPNZD-VIP 589
AUDCAD-VIP 255
AUDUSD-VIP 453
EURUSD-VIP 388
AUDCHF-VIP 219
AUDNZD-VIP 132
EURCHF-VIP 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 4.1K
GBPNZD-VIP 23K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 25K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 13K
AUDNZD-VIP 17K
EURCHF-VIP 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +204.28 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +42.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -217.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.19 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 09:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
