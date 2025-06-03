- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 729
Transacciones Rentables:
1 411 (81.60%)
Transacciones Irrentables:
318 (18.39%)
Mejor transacción:
204.28 USD
Peor transacción:
-63.04 USD
Beneficio Bruto:
5 053.13 USD (361 577 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 242.61 USD (226 114 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (42.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
216.49 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.89%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
11.60
Transacciones Largas:
947 (54.77%)
Transacciones Cortas:
782 (45.23%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
1.63 USD
Beneficio medio:
3.58 USD
Pérdidas medias:
-7.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-217.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-217.58 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.59%
Pronóstico anual:
31.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
242.23 USD (2.20%)
Reducción relativa:
De balance:
2.20% (242.23 USD)
De fondos:
42.37% (4 318.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|564
|EURJPY-VIP
|393
|GBPNZD-VIP
|317
|AUDCAD-VIP
|131
|AUDUSD-VIP
|95
|EURUSD-VIP
|85
|AUDCHF-VIP
|67
|AUDNZD-VIP
|56
|EURCHF-VIP
|21
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD-VIP
|409
|EURJPY-VIP
|251
|GBPNZD-VIP
|589
|AUDCAD-VIP
|255
|AUDUSD-VIP
|453
|EURUSD-VIP
|388
|AUDCHF-VIP
|219
|AUDNZD-VIP
|132
|EURCHF-VIP
|115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|4.1K
|GBPNZD-VIP
|23K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|25K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|13K
|AUDNZD-VIP
|17K
|EURCHF-VIP
|6.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +204.28 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +42.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -217.58 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios