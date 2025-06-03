SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497
Yui Ming Wan

TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
VTMarkets-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
952
Bénéfice trades:
783 (82.24%)
Perte trades:
169 (17.75%)
Meilleure transaction:
204.28 USD
Pire transaction:
-63.04 USD
Bénéfice brut:
2 960.75 USD (194 604 pips)
Perte brute:
-1 410.95 USD (129 434 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (35.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
216.49 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.16%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.40
Longs trades:
539 (56.62%)
Courts trades:
413 (43.38%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
1.63 USD
Bénéfice moyen:
3.78 USD
Perte moyenne:
-8.35 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-217.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-217.58 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.96%
Prévision annuelle:
48.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
242.23 USD (2.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.20% (242.23 USD)
Par fonds propres:
17.42% (1 805.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD-VIP 307
EURJPY-VIP 221
GBPNZD-VIP 156
AUDCAD-VIP 69
EURUSD-VIP 66
AUDUSD-VIP 63
AUDCHF-VIP 33
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 207
EURJPY-VIP 84
GBPNZD-VIP 270
AUDCAD-VIP 133
EURUSD-VIP 335
AUDUSD-VIP 305
AUDCHF-VIP 103
AUDNZD-VIP 45
EURCHF-VIP 69
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 2.1K
EURJPY-VIP -3.4K
GBPNZD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 6.9K
EURUSD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 16K
AUDCHF-VIP 6.6K
AUDNZD-VIP 7.3K
EURCHF-VIP 3.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +204.28 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +35.64 USD
Perte consécutive maximale: -217.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.12 20:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.06 00:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 01:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 01:21
Share of trading days is too low
2025.06.04 01:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 00:16
Share of trading days is too low
2025.06.04 00:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 17:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 17:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 17:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.03 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.03 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497
30 USD par mois
16%
0
0
USD
10K
USD
17
100%
952
82%
100%
2.09
1.63
USD
17%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.