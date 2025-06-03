SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497
Yui Ming Wan

TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 729
Negociações com lucro:
1 411 (81.60%)
Negociações com perda:
318 (18.39%)
Melhor negociação:
204.28 USD
Pior negociação:
-63.04 USD
Lucro bruto:
5 053.13 USD (361 577 pips)
Perda bruta:
-2 242.61 USD (226 114 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (42.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
216.49 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
11.60
Negociações longas:
947 (54.77%)
Negociações curtas:
782 (45.23%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
1.63 USD
Lucro médio:
3.58 USD
Perda média:
-7.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-217.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-217.58 USD (5)
Crescimento mensal:
2.59%
Previsão anual:
31.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
242.23 USD (2.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.20% (242.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.37% (4 318.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 564
EURJPY-VIP 393
GBPNZD-VIP 317
AUDCAD-VIP 131
AUDUSD-VIP 95
EURUSD-VIP 85
AUDCHF-VIP 67
AUDNZD-VIP 56
EURCHF-VIP 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 409
EURJPY-VIP 251
GBPNZD-VIP 589
AUDCAD-VIP 255
AUDUSD-VIP 453
EURUSD-VIP 388
AUDCHF-VIP 219
AUDNZD-VIP 132
EURCHF-VIP 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 4.1K
GBPNZD-VIP 23K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 25K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 13K
AUDNZD-VIP 17K
EURCHF-VIP 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +204.28 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +42.59 USD
Máxima perda consecutiva: -217.58 USD

2025.12.19 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 09:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
