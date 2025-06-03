- Crescimento
Negociações:
1 729
Negociações com lucro:
1 411 (81.60%)
Negociações com perda:
318 (18.39%)
Melhor negociação:
204.28 USD
Pior negociação:
-63.04 USD
Lucro bruto:
5 053.13 USD (361 577 pips)
Perda bruta:
-2 242.61 USD (226 114 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (42.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
216.49 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
11.60
Negociações longas:
947 (54.77%)
Negociações curtas:
782 (45.23%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
1.63 USD
Lucro médio:
3.58 USD
Perda média:
-7.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-217.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-217.58 USD (5)
Crescimento mensal:
2.59%
Previsão anual:
31.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
242.23 USD (2.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.20% (242.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.37% (4 318.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|564
|EURJPY-VIP
|393
|GBPNZD-VIP
|317
|AUDCAD-VIP
|131
|AUDUSD-VIP
|95
|EURUSD-VIP
|85
|AUDCHF-VIP
|67
|AUDNZD-VIP
|56
|EURCHF-VIP
|21
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|409
|EURJPY-VIP
|251
|GBPNZD-VIP
|589
|AUDCAD-VIP
|255
|AUDUSD-VIP
|453
|EURUSD-VIP
|388
|AUDCHF-VIP
|219
|AUDNZD-VIP
|132
|EURCHF-VIP
|115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|4.1K
|GBPNZD-VIP
|23K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|25K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|13K
|AUDNZD-VIP
|17K
|EURCHF-VIP
|6.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +204.28 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +42.59 USD
Máxima perda consecutiva: -217.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
