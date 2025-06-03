СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497
Yui Ming Wan

TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 724
Прибыльных трейдов:
1 407 (81.61%)
Убыточных трейдов:
317 (18.39%)
Лучший трейд:
204.28 USD
Худший трейд:
-63.04 USD
Общая прибыль:
5 044.60 USD (360 666 pips)
Общий убыток:
-2 238.71 USD (225 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (42.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
216.49 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.89%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
11.58
Длинных трейдов:
945 (54.81%)
Коротких трейдов:
779 (45.19%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
1.63 USD
Средняя прибыль:
3.59 USD
Средний убыток:
-7.06 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-217.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-217.58 USD (5)
Прирост в месяц:
2.99%
Годовой прогноз:
36.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
242.23 USD (2.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.20% (242.23 USD)
По эквити:
42.37% (4 318.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 564
EURJPY-VIP 389
GBPNZD-VIP 316
AUDCAD-VIP 131
AUDUSD-VIP 95
EURUSD-VIP 85
AUDCHF-VIP 67
AUDNZD-VIP 56
EURCHF-VIP 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 409
EURJPY-VIP 248
GBPNZD-VIP 587
AUDCAD-VIP 255
AUDUSD-VIP 453
EURUSD-VIP 388
AUDCHF-VIP 219
AUDNZD-VIP 132
EURCHF-VIP 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 4K
GBPNZD-VIP 23K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 25K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 13K
AUDNZD-VIP 17K
EURCHF-VIP 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +204.28 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +42.59 USD
Макс. убыток в серии: -217.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 09:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
