Всего трейдов:
1 724
Прибыльных трейдов:
1 407 (81.61%)
Убыточных трейдов:
317 (18.39%)
Лучший трейд:
204.28 USD
Худший трейд:
-63.04 USD
Общая прибыль:
5 044.60 USD (360 666 pips)
Общий убыток:
-2 238.71 USD (225 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (42.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
216.49 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.89%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
11.58
Длинных трейдов:
945 (54.81%)
Коротких трейдов:
779 (45.19%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
1.63 USD
Средняя прибыль:
3.59 USD
Средний убыток:
-7.06 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-217.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-217.58 USD (5)
Прирост в месяц:
2.99%
Годовой прогноз:
36.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
242.23 USD (2.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.20% (242.23 USD)
По эквити:
42.37% (4 318.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|564
|EURJPY-VIP
|389
|GBPNZD-VIP
|316
|AUDCAD-VIP
|131
|AUDUSD-VIP
|95
|EURUSD-VIP
|85
|AUDCHF-VIP
|67
|AUDNZD-VIP
|56
|EURCHF-VIP
|21
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|409
|EURJPY-VIP
|248
|GBPNZD-VIP
|587
|AUDCAD-VIP
|255
|AUDUSD-VIP
|453
|EURUSD-VIP
|388
|AUDCHF-VIP
|219
|AUDNZD-VIP
|132
|EURCHF-VIP
|115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|4K
|GBPNZD-VIP
|23K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|25K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|13K
|AUDNZD-VIP
|17K
|EURCHF-VIP
|6.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +204.28 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +42.59 USD
Макс. убыток в серии: -217.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
