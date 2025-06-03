- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 729
利益トレード:
1 411 (81.60%)
損失トレード:
318 (18.39%)
ベストトレード:
204.28 USD
最悪のトレード:
-63.04 USD
総利益:
5 053.13 USD (361 577 pips)
総損失:
-2 242.61 USD (226 114 pips)
最大連続の勝ち:
29 (42.59 USD)
最大連続利益:
216.49 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
11.60
長いトレード:
947 (54.77%)
短いトレード:
782 (45.23%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
1.63 USD
平均利益:
3.58 USD
平均損失:
-7.05 USD
最大連続の負け:
5 (-217.58 USD)
最大連続損失:
-217.58 USD (5)
月間成長:
2.59%
年間予想:
31.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
242.23 USD (2.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.20% (242.23 USD)
エクイティによる:
42.37% (4 318.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|564
|EURJPY-VIP
|393
|GBPNZD-VIP
|317
|AUDCAD-VIP
|131
|AUDUSD-VIP
|95
|EURUSD-VIP
|85
|AUDCHF-VIP
|67
|AUDNZD-VIP
|56
|EURCHF-VIP
|21
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|409
|EURJPY-VIP
|251
|GBPNZD-VIP
|589
|AUDCAD-VIP
|255
|AUDUSD-VIP
|453
|EURUSD-VIP
|388
|AUDCHF-VIP
|219
|AUDNZD-VIP
|132
|EURCHF-VIP
|115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|4.1K
|GBPNZD-VIP
|23K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|25K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|13K
|AUDNZD-VIP
|17K
|EURCHF-VIP
|6.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +204.28 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +42.59 USD
最大連続損失: -217.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし