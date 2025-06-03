- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 727
盈利交易:
1 409 (81.58%)
亏损交易:
318 (18.41%)
最好交易:
204.28 USD
最差交易:
-63.04 USD
毛利:
5 051.11 USD (361 238 pips)
毛利亏损:
-2 242.61 USD (226 114 pips)
最大连续赢利:
29 (42.59 USD)
最大连续盈利:
216.49 USD (2)
夏普比率:
0.15
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.89%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
46
平均持有时间:
3 天
采收率:
11.59
长期交易:
946 (54.78%)
短期交易:
781 (45.22%)
利润因子:
2.25
预期回报:
1.63 USD
平均利润:
3.58 USD
平均损失:
-7.05 USD
最大连续失误:
5 (-217.58 USD)
最大连续亏损:
-217.58 USD (5)
每月增长:
2.66%
年度预测:
32.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
242.23 USD (2.20%)
相对跌幅:
结余:
2.20% (242.23 USD)
净值:
42.37% (4 318.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|564
|EURJPY-VIP
|392
|GBPNZD-VIP
|316
|AUDCAD-VIP
|131
|AUDUSD-VIP
|95
|EURUSD-VIP
|85
|AUDCHF-VIP
|67
|AUDNZD-VIP
|56
|EURCHF-VIP
|21
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|409
|EURJPY-VIP
|251
|GBPNZD-VIP
|587
|AUDCAD-VIP
|255
|AUDUSD-VIP
|453
|EURUSD-VIP
|388
|AUDCHF-VIP
|219
|AUDNZD-VIP
|132
|EURCHF-VIP
|115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|4K
|GBPNZD-VIP
|23K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|25K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|13K
|AUDNZD-VIP
|17K
|EURCHF-VIP
|6.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +204.28 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +42.59 USD
最大连续亏损: -217.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论