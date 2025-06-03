- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 739
Gewinntrades:
1 418 (81.54%)
Verlusttrades:
321 (18.46%)
Bester Trade:
204.28 USD
Schlechtester Trade:
-63.04 USD
Bruttoprofit:
5 076.34 USD (363 878 pips)
Bruttoverlust:
-2 254.63 USD (227 770 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (42.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
216.49 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.89%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
11.65
Long-Positionen:
955 (54.92%)
Short-Positionen:
784 (45.08%)
Profit-Faktor:
2.25
Mathematische Gewinnerwartung:
1.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-217.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-217.58 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.40%
Jahresprognose:
29.14%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
242.23 USD (2.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.20% (242.23 USD)
Kapital:
42.37% (4 318.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|569
|EURJPY-VIP
|393
|GBPNZD-VIP
|320
|AUDCAD-VIP
|132
|AUDUSD-VIP
|95
|EURUSD-VIP
|85
|AUDCHF-VIP
|67
|AUDNZD-VIP
|57
|EURCHF-VIP
|21
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD-VIP
|411
|EURJPY-VIP
|251
|GBPNZD-VIP
|595
|AUDCAD-VIP
|256
|AUDUSD-VIP
|453
|EURUSD-VIP
|388
|AUDCHF-VIP
|219
|AUDNZD-VIP
|134
|EURCHF-VIP
|115
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD-VIP
|14K
|EURJPY-VIP
|4.1K
|GBPNZD-VIP
|24K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|25K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|13K
|AUDNZD-VIP
|17K
|EURCHF-VIP
|6.3K
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +204.28 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +42.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -217.58 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
