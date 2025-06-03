SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497
Yui Ming Wan

TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 739
Gewinntrades:
1 418 (81.54%)
Verlusttrades:
321 (18.46%)
Bester Trade:
204.28 USD
Schlechtester Trade:
-63.04 USD
Bruttoprofit:
5 076.34 USD (363 878 pips)
Bruttoverlust:
-2 254.63 USD (227 770 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (42.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
216.49 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.89%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
11.65
Long-Positionen:
955 (54.92%)
Short-Positionen:
784 (45.08%)
Profit-Faktor:
2.25
Mathematische Gewinnerwartung:
1.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-217.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-217.58 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.40%
Jahresprognose:
29.14%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
242.23 USD (2.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.20% (242.23 USD)
Kapital:
42.37% (4 318.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 569
EURJPY-VIP 393
GBPNZD-VIP 320
AUDCAD-VIP 132
AUDUSD-VIP 95
EURUSD-VIP 85
AUDCHF-VIP 67
AUDNZD-VIP 57
EURCHF-VIP 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 411
EURJPY-VIP 251
GBPNZD-VIP 595
AUDCAD-VIP 256
AUDUSD-VIP 453
EURUSD-VIP 388
AUDCHF-VIP 219
AUDNZD-VIP 134
EURCHF-VIP 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 14K
EURJPY-VIP 4.1K
GBPNZD-VIP 24K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 25K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 13K
AUDNZD-VIP 17K
EURCHF-VIP 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +204.28 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +42.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -217.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 09:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen