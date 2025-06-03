시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497
Yui Ming Wan

TIM RLKS_8YR_1M_2M VT497

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 31%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 799
이익 거래:
1 471 (81.76%)
손실 거래:
328 (18.23%)
최고의 거래:
204.28 USD
최악의 거래:
-63.04 USD
총 수익:
5 208.70 USD (374 541 pips)
총 손실:
-2 290.71 USD (232 051 pips)
연속 최대 이익:
29 (42.59 USD)
연속 최대 이익:
216.49 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.12%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
12.05
롱(주식매수):
986 (54.81%)
숏(주식차입매도):
813 (45.19%)
수익 요인:
2.27
기대수익:
1.62 USD
평균 이익:
3.54 USD
평균 손실:
-6.98 USD
연속 최대 손실:
5 (-217.58 USD)
연속 최대 손실:
-217.58 USD (5)
월별 성장률:
2.58%
연간 예측:
31.28%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
242.23 USD (2.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.20% (242.23 USD)
자본금별:
55.11% (5 559.02 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-VIP 604
EURJPY-VIP 400
GBPNZD-VIP 327
AUDCAD-VIP 134
AUDUSD-VIP 97
EURUSD-VIP 89
AUDCHF-VIP 69
AUDNZD-VIP 58
EURCHF-VIP 21
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-VIP 437
EURJPY-VIP 255
GBPNZD-VIP 605
AUDCAD-VIP 259
AUDUSD-VIP 460
EURUSD-VIP 424
AUDCHF-VIP 227
AUDNZD-VIP 137
EURCHF-VIP 115
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-VIP 16K
EURJPY-VIP 4.7K
GBPNZD-VIP 26K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 26K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 14K
AUDNZD-VIP 18K
EURCHF-VIP 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +204.28 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +42.59 USD
연속 최대 손실: -217.58 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 07:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 09:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
