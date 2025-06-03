- 자본
- 축소
트레이드:
1 799
이익 거래:
1 471 (81.76%)
손실 거래:
328 (18.23%)
최고의 거래:
204.28 USD
최악의 거래:
-63.04 USD
총 수익:
5 208.70 USD (374 541 pips)
총 손실:
-2 290.71 USD (232 051 pips)
연속 최대 이익:
29 (42.59 USD)
연속 최대 이익:
216.49 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.12%
최근 거래:
31 분 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
12.05
롱(주식매수):
986 (54.81%)
숏(주식차입매도):
813 (45.19%)
수익 요인:
2.27
기대수익:
1.62 USD
평균 이익:
3.54 USD
평균 손실:
-6.98 USD
연속 최대 손실:
5 (-217.58 USD)
연속 최대 손실:
-217.58 USD (5)
월별 성장률:
2.58%
연간 예측:
31.28%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
242.23 USD (2.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.20% (242.23 USD)
자본금별:
55.11% (5 559.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|604
|EURJPY-VIP
|400
|GBPNZD-VIP
|327
|AUDCAD-VIP
|134
|AUDUSD-VIP
|97
|EURUSD-VIP
|89
|AUDCHF-VIP
|69
|AUDNZD-VIP
|58
|EURCHF-VIP
|21
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|437
|EURJPY-VIP
|255
|GBPNZD-VIP
|605
|AUDCAD-VIP
|259
|AUDUSD-VIP
|460
|EURUSD-VIP
|424
|AUDCHF-VIP
|227
|AUDNZD-VIP
|137
|EURCHF-VIP
|115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|16K
|EURJPY-VIP
|4.7K
|GBPNZD-VIP
|26K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|26K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|14K
|AUDNZD-VIP
|18K
|EURCHF-VIP
|6.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +204.28 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +42.59 USD
연속 최대 손실: -217.58 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
