Fernando Theo Darmawan

Master PropFirm WMT 001

Fernando Theo Darmawan
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
47 (38.84%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (61.16%)
En iyi işlem:
232.30 USD
En kötü işlem:
-188.60 USD
Brüt kâr:
6 659.91 USD (137 849 pips)
Brüt zarar:
-6 909.53 USD (134 435 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (841.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
841.61 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
76.84%
Maks. mevduat yükü:
5.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
75 (61.98%)
Satış işlemleri:
46 (38.02%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-2.06 USD
Ortalama kâr:
141.70 USD
Ortalama zarar:
-93.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-862.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-862.00 USD (12)
Aylık büyüme:
4.54%
Yıllık tahmin:
55.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 675.40 USD
Maksimum:
1 753.55 USD (6.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.99% (1 753.55 USD)
Varlığa göre:
1.04% (260.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 106
USDJPY. 5
EURJPY. 3
GBPJPY. 2
CHFJPY. 2
CADJPY. 1
AUDJPY. 1
NZDJPY. 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. -619
USDJPY. -19
EURJPY. 373
GBPJPY. -67
CHFJPY. -87
CADJPY. 170
AUDJPY. -170
NZDJPY. 170
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. -313
USDJPY. -162
EURJPY. 3K
GBPJPY. -3
CHFJPY. -116
CADJPY. 1K
AUDJPY. -1K
NZDJPY. 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +232.30 USD
En kötü işlem: -189 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +841.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -862.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeMasterTrade-Virtual" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 05:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
2025.08.11 16:23
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 18:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 03:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 10:49
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
