Fernando Theo Darmawan

Master PropFirm WMT 001

Fernando Theo Darmawan
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 8%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
236
Прибыльных трейдов:
105 (44.49%)
Убыточных трейдов:
131 (55.51%)
Лучший трейд:
250.00 USD
Худший трейд:
-263.35 USD
Общая прибыль:
16 929.61 USD (328 142 pips)
Общий убыток:
-14 856.97 USD (274 438 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 560.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 560.71 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
76.47%
Макс. загрузка депозита:
5.75%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
153 (64.83%)
Коротких трейдов:
83 (35.17%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
8.78 USD
Средняя прибыль:
161.23 USD
Средний убыток:
-113.41 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-862.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 187.37 USD (8)
Прирост в месяц:
0.90%
Годовой прогноз:
10.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 675.40 USD
Максимальная:
2 010.21 USD (7.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.99% (1 753.55 USD)
По эквити:
1.48% (370.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 196
EURJPY. 10
USDJPY. 7
GBPJPY. 5
CHFJPY. 4
AUDJPY. 4
EURNZD. 4
CADJPY. 3
NZDJPY. 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 1.4K
EURJPY. 546
USDJPY. -13
GBPJPY. -231
CHFJPY. -94
AUDJPY. 3
EURNZD. 138
CADJPY. -151
NZDJPY. 490
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. 40K
EURJPY. 8.3K
USDJPY. -180
GBPJPY. -1K
CHFJPY. -116
AUDJPY. -3
EURNZD. 5K
CADJPY. -1K
NZDJPY. 3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +250.00 USD
Худший трейд: -263 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 560.71 USD
Макс. убыток в серии: -862.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeMasterTrade-Virtual" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.03 15:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.77% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 14:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 12:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 05:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
