- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
236
Прибыльных трейдов:
105 (44.49%)
Убыточных трейдов:
131 (55.51%)
Лучший трейд:
250.00 USD
Худший трейд:
-263.35 USD
Общая прибыль:
16 929.61 USD (328 142 pips)
Общий убыток:
-14 856.97 USD (274 438 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 560.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 560.71 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
76.47%
Макс. загрузка депозита:
5.75%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
153 (64.83%)
Коротких трейдов:
83 (35.17%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
8.78 USD
Средняя прибыль:
161.23 USD
Средний убыток:
-113.41 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-862.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 187.37 USD (8)
Прирост в месяц:
0.90%
Годовой прогноз:
10.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 675.40 USD
Максимальная:
2 010.21 USD (7.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.99% (1 753.55 USD)
По эквити:
1.48% (370.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|196
|EURJPY.
|10
|USDJPY.
|7
|GBPJPY.
|5
|CHFJPY.
|4
|AUDJPY.
|4
|EURNZD.
|4
|CADJPY.
|3
|NZDJPY.
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|1.4K
|EURJPY.
|546
|USDJPY.
|-13
|GBPJPY.
|-231
|CHFJPY.
|-94
|AUDJPY.
|3
|EURNZD.
|138
|CADJPY.
|-151
|NZDJPY.
|490
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|40K
|EURJPY.
|8.3K
|USDJPY.
|-180
|GBPJPY.
|-1K
|CHFJPY.
|-116
|AUDJPY.
|-3
|EURNZD.
|5K
|CADJPY.
|-1K
|NZDJPY.
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +250.00 USD
Худший трейд: -263 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 560.71 USD
Макс. убыток в серии: -862.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeMasterTrade-Virtual" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
32
0%
236
44%
76%
1.13
8.78
USD
USD
7%
1:100