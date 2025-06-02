SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Master PropFirm WMT 001
Fernando Theo Darmawan

Master PropFirm WMT 001

Fernando Theo Darmawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
236
Gewinntrades:
105 (44.49%)
Verlusttrades:
131 (55.51%)
Bester Trade:
250.00 USD
Schlechtester Trade:
-263.35 USD
Bruttoprofit:
16 929.61 USD (328 142 pips)
Bruttoverlust:
-14 856.97 USD (274 438 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 560.71 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 560.71 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
76.47%
Max deposit load:
5.75%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.03
Long-Positionen:
153 (64.83%)
Short-Positionen:
83 (35.17%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
8.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
161.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-113.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-862.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 187.37 USD (8)
Wachstum pro Monat :
0.90%
Jahresprognose:
10.92%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 675.40 USD
Maximaler:
2 010.21 USD (7.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.99% (1 753.55 USD)
Kapital:
1.48% (370.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD. 196
EURJPY. 10
USDJPY. 7
GBPJPY. 5
CHFJPY. 4
AUDJPY. 4
EURNZD. 4
CADJPY. 3
NZDJPY. 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD. 1.4K
EURJPY. 546
USDJPY. -13
GBPJPY. -231
CHFJPY. -94
AUDJPY. 3
EURNZD. 138
CADJPY. -151
NZDJPY. 490
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD. 40K
EURJPY. 8.3K
USDJPY. -180
GBPJPY. -1K
CHFJPY. -116
AUDJPY. -3
EURNZD. 5K
CADJPY. -1K
NZDJPY. 3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +250.00 USD
Schlechtester Trade: -263 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 560.71 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -862.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "WeMasterTrade-Virtual" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.03 15:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.77% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 14:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 12:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 05:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Master PropFirm WMT 001
99 USD pro Monat
8%
0
0
USD
27K
USD
32
0%
236
44%
76%
1.13
8.78
USD
7%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.