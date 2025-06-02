SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Master PropFirm WMT 001
Fernando Theo Darmawan

Master PropFirm WMT 001

Fernando Theo Darmawan
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
121
Bénéfice trades:
47 (38.84%)
Perte trades:
74 (61.16%)
Meilleure transaction:
232.30 USD
Pire transaction:
-188.60 USD
Bénéfice brut:
6 659.91 USD (137 849 pips)
Perte brute:
-6 909.53 USD (134 435 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (841.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
841.61 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
76.84%
Charge de dépôt maximale:
5.75%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
75 (61.98%)
Courts trades:
46 (38.02%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-2.06 USD
Bénéfice moyen:
141.70 USD
Perte moyenne:
-93.37 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-862.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-862.00 USD (12)
Croissance mensuelle:
5.43%
Prévision annuelle:
65.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 675.40 USD
Maximal:
1 753.55 USD (6.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.99% (1 753.55 USD)
Par fonds propres:
1.04% (260.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 106
USDJPY. 5
EURJPY. 3
GBPJPY. 2
CHFJPY. 2
CADJPY. 1
AUDJPY. 1
NZDJPY. 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. -619
USDJPY. -19
EURJPY. 373
GBPJPY. -67
CHFJPY. -87
CADJPY. 170
AUDJPY. -170
NZDJPY. 170
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. -313
USDJPY. -162
EURJPY. 3K
GBPJPY. -3
CHFJPY. -116
CADJPY. 1K
AUDJPY. -1K
NZDJPY. 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +232.30 USD
Pire transaction: -189 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +841.61 USD
Perte consécutive maximale: -862.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "WeMasterTrade-Virtual" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 05:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
2025.08.11 16:23
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 18:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 03:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 10:49
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Master PropFirm WMT 001
99 USD par mois
-1%
0
0
USD
25K
USD
17
0%
121
38%
77%
0.96
-2.06
USD
7%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.