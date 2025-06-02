SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Master PropFirm WMT 001
Fernando Theo Darmawan

Master PropFirm WMT 001

Fernando Theo Darmawan
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 8%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
236
Negociações com lucro:
105 (44.49%)
Negociações com perda:
131 (55.51%)
Melhor negociação:
250.00 USD
Pior negociação:
-263.35 USD
Lucro bruto:
16 929.61 USD (328 142 pips)
Perda bruta:
-14 856.97 USD (274 438 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 560.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 560.71 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
76.47%
Depósito máximo carregado:
5.75%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.03
Negociações longas:
153 (64.83%)
Negociações curtas:
83 (35.17%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
8.78 USD
Lucro médio:
161.23 USD
Perda média:
-113.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-862.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 187.37 USD (8)
Crescimento mensal:
0.90%
Previsão anual:
10.92%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 675.40 USD
Máximo:
2 010.21 USD (7.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.99% (1 753.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.48% (370.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD. 196
EURJPY. 10
USDJPY. 7
GBPJPY. 5
CHFJPY. 4
AUDJPY. 4
EURNZD. 4
CADJPY. 3
NZDJPY. 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD. 1.4K
EURJPY. 546
USDJPY. -13
GBPJPY. -231
CHFJPY. -94
AUDJPY. 3
EURNZD. 138
CADJPY. -151
NZDJPY. 490
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD. 40K
EURJPY. 8.3K
USDJPY. -180
GBPJPY. -1K
CHFJPY. -116
AUDJPY. -3
EURNZD. 5K
CADJPY. -1K
NZDJPY. 3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +250.00 USD
Pior negociação: -263 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 560.71 USD
Máxima perda consecutiva: -862.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WeMasterTrade-Virtual" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Master PropFirm WMT 001
99 USD por mês
8%
0
0
USD
27K
USD
32
0%
236
44%
76%
1.13
8.78
USD
7%
1:100
