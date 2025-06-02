- Crescimento
Negociações:
236
Negociações com lucro:
105 (44.49%)
Negociações com perda:
131 (55.51%)
Melhor negociação:
250.00 USD
Pior negociação:
-263.35 USD
Lucro bruto:
16 929.61 USD (328 142 pips)
Perda bruta:
-14 856.97 USD (274 438 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 560.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 560.71 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
76.47%
Depósito máximo carregado:
5.75%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.03
Negociações longas:
153 (64.83%)
Negociações curtas:
83 (35.17%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
8.78 USD
Lucro médio:
161.23 USD
Perda média:
-113.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-862.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 187.37 USD (8)
Crescimento mensal:
0.90%
Previsão anual:
10.92%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 675.40 USD
Máximo:
2 010.21 USD (7.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.99% (1 753.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.48% (370.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|196
|EURJPY.
|10
|USDJPY.
|7
|GBPJPY.
|5
|CHFJPY.
|4
|AUDJPY.
|4
|EURNZD.
|4
|CADJPY.
|3
|NZDJPY.
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|1.4K
|EURJPY.
|546
|USDJPY.
|-13
|GBPJPY.
|-231
|CHFJPY.
|-94
|AUDJPY.
|3
|EURNZD.
|138
|CADJPY.
|-151
|NZDJPY.
|490
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|40K
|EURJPY.
|8.3K
|USDJPY.
|-180
|GBPJPY.
|-1K
|CHFJPY.
|-116
|AUDJPY.
|-3
|EURNZD.
|5K
|CADJPY.
|-1K
|NZDJPY.
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Melhor negociação: +250.00 USD
Pior negociação: -263 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 560.71 USD
Máxima perda consecutiva: -862.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WeMasterTrade-Virtual" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
32
0%
236
44%
76%
1.13
8.78
USD
USD
7%
1:100