SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Master PropFirm WMT 001
Fernando Theo Darmawan

Master PropFirm WMT 001

Fernando Theo Darmawan
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 8%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
244
Transacciones Rentables:
108 (44.26%)
Transacciones Irrentables:
136 (55.74%)
Mejor transacción:
250.00 USD
Peor transacción:
-263.35 USD
Beneficio Bruto:
17 577.36 USD (341 094 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 542.55 USD (288 616 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 560.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 560.71 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
76.47%
Carga máxima del depósito:
5.75%
Último trade:
52 minutos
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.01
Transacciones Largas:
159 (65.16%)
Transacciones Cortas:
85 (34.84%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
8.34 USD
Beneficio medio:
162.75 USD
Pérdidas medias:
-114.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-862.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 187.37 USD (8)
Crecimiento al mes:
2.13%
Pronóstico anual:
25.88%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 675.40 USD
Máxima:
2 010.21 USD (7.07%)
Reducción relativa:
De balance:
6.99% (1 753.55 USD)
De fondos:
1.48% (370.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD. 203
EURJPY. 11
USDJPY. 7
GBPJPY. 5
CHFJPY. 4
AUDJPY. 4
EURNZD. 4
CADJPY. 3
NZDJPY. 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD. 1.4K
EURJPY. 505
USDJPY. -13
GBPJPY. -231
CHFJPY. -94
AUDJPY. 3
EURNZD. 138
CADJPY. -151
NZDJPY. 490
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD. 40K
EURJPY. 7K
USDJPY. -180
GBPJPY. -1K
CHFJPY. -116
AUDJPY. -3
EURNZD. 5K
CADJPY. -1K
NZDJPY. 3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +250.00 USD
Peor transacción: -263 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +1 560.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -862.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "WeMasterTrade-Virtual" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.03 15:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.77% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 14:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 12:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 05:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Master PropFirm WMT 001
99 USD al mes
8%
0
0
USD
27K
USD
32
0%
244
44%
76%
1.13
8.34
USD
7%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.