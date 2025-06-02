シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Master PropFirm WMT 001
Fernando Theo Darmawan

Master PropFirm WMT 001

Fernando Theo Darmawan
レビュー0件
信頼性
32週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
236
利益トレード:
105 (44.49%)
損失トレード:
131 (55.51%)
ベストトレード:
250.00 USD
最悪のトレード:
-263.35 USD
総利益:
16 929.61 USD (328 142 pips)
総損失:
-14 856.97 USD (274 438 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 560.71 USD)
最大連続利益:
1 560.71 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
76.47%
最大入金額:
5.75%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.03
長いトレード:
153 (64.83%)
短いトレード:
83 (35.17%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
8.78 USD
平均利益:
161.23 USD
平均損失:
-113.41 USD
最大連続の負け:
12 (-862.00 USD)
最大連続損失:
-1 187.37 USD (8)
月間成長:
0.90%
年間予想:
10.92%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 675.40 USD
最大の:
2 010.21 USD (7.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.99% (1 753.55 USD)
エクイティによる:
1.48% (370.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD. 196
EURJPY. 10
USDJPY. 7
GBPJPY. 5
CHFJPY. 4
AUDJPY. 4
EURNZD. 4
CADJPY. 3
NZDJPY. 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD. 1.4K
EURJPY. 546
USDJPY. -13
GBPJPY. -231
CHFJPY. -94
AUDJPY. 3
EURNZD. 138
CADJPY. -151
NZDJPY. 490
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD. 40K
EURJPY. 8.3K
USDJPY. -180
GBPJPY. -1K
CHFJPY. -116
AUDJPY. -3
EURNZD. 5K
CADJPY. -1K
NZDJPY. 3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +250.00 USD
最悪のトレード: -263 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +1 560.71 USD
最大連続損失: -862.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WeMasterTrade-Virtual"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.03 15:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.77% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 14:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 10:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 12:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 05:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
