Fernando Theo Darmawan

Master PropFirm WMT 001

Fernando Theo Darmawan
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
47 (38.84%)
Loss Trade:
74 (61.16%)
Best Trade:
232.30 USD
Worst Trade:
-188.60 USD
Profitto lordo:
6 659.91 USD (137 849 pips)
Perdita lorda:
-6 909.53 USD (134 435 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (841.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
841.61 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
76.84%
Massimo carico di deposito:
5.75%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
75 (61.98%)
Short Trade:
46 (38.02%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-2.06 USD
Profitto medio:
141.70 USD
Perdita media:
-93.37 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-862.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-862.00 USD (12)
Crescita mensile:
5.43%
Previsione annuale:
65.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 675.40 USD
Massimale:
1 753.55 USD (6.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.99% (1 753.55 USD)
Per equità:
1.04% (260.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 106
USDJPY. 5
EURJPY. 3
GBPJPY. 2
CHFJPY. 2
CADJPY. 1
AUDJPY. 1
NZDJPY. 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. -619
USDJPY. -19
EURJPY. 373
GBPJPY. -67
CHFJPY. -87
CADJPY. 170
AUDJPY. -170
NZDJPY. 170
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. -313
USDJPY. -162
EURJPY. 3K
GBPJPY. -3
CHFJPY. -116
CADJPY. 1K
AUDJPY. -1K
NZDJPY. 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +232.30 USD
Worst Trade: -189 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +841.61 USD
Massima perdita consecutiva: -862.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 10:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 18:10
No swaps are charged
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 05:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
2025.08.12 08:58
No swaps are charged
2025.08.11 16:23
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 18:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 03:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 01:25
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 10:49
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
