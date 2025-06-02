- 자본
- 축소
트레이드:
239
이익 거래:
108 (45.18%)
손실 거래:
131 (54.81%)
최고의 거래:
250.00 USD
최악의 거래:
-263.35 USD
총 수익:
17 577.36 USD (341 094 pips)
총 손실:
-14 856.97 USD (274 438 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 560.71 USD)
연속 최대 이익:
1 560.71 USD (9)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
76.47%
최대 입금량:
5.75%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.35
롱(주식매수):
156 (65.27%)
숏(주식차입매도):
83 (34.73%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
11.38 USD
평균 이익:
162.75 USD
평균 손실:
-113.41 USD
연속 최대 손실:
12 (-862.00 USD)
연속 최대 손실:
-1 187.37 USD (8)
월별 성장률:
3.31%
연간 예측:
40.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 675.40 USD
최대한의:
2 010.21 USD (7.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.99% (1 753.55 USD)
자본금별:
1.48% (370.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|199
|EURJPY.
|10
|USDJPY.
|7
|GBPJPY.
|5
|CHFJPY.
|4
|AUDJPY.
|4
|EURNZD.
|4
|CADJPY.
|3
|NZDJPY.
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|2K
|EURJPY.
|546
|USDJPY.
|-13
|GBPJPY.
|-231
|CHFJPY.
|-94
|AUDJPY.
|3
|EURNZD.
|138
|CADJPY.
|-151
|NZDJPY.
|490
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|53K
|EURJPY.
|8.3K
|USDJPY.
|-180
|GBPJPY.
|-1K
|CHFJPY.
|-116
|AUDJPY.
|-3
|EURNZD.
|5K
|CADJPY.
|-1K
|NZDJPY.
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +250.00 USD
최악의 거래: -263 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +1 560.71 USD
연속 최대 손실: -862.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WeMasterTrade-Virtual"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
11%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
32
0%
239
45%
76%
1.18
11.38
USD
USD
7%
1:100