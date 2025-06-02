SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold SWmax EA
Sergei Linskii

Gold SWmax EA

Sergei Linskii
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
Exispro-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
646
Kârla kapanan işlemler:
620 (95.97%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (4.02%)
En iyi işlem:
1 540.00 USD
En kötü işlem:
-1 292.06 USD
Brüt kâr:
8 140.81 USD (1 891 065 pips)
Brüt zarar:
-6 365.12 USD (2 077 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (189.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 891.90 USD (47)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
89.57%
Maks. mevduat yükü:
46.53%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
252 (39.01%)
Satış işlemleri:
394 (60.99%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
2.75 USD
Ortalama kâr:
13.13 USD
Ortalama zarar:
-244.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 510.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 510.11 USD (2)
Aylık büyüme:
8.20%
Yıllık tahmin:
99.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 510.11 USD (21.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.65% (1 510.11 USD)
Varlığa göre:
29.52% (1 489.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_i 646
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_i 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_i -186K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 540.00 USD
En kötü işlem: -1 292 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +189.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 510.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exispro-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Uzman Danışman, sembol fiyatının teknik ve matematiksel analizini kullanarak benzersiz bir algoritmaya göre işlem yapar.


İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.