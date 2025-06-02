- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 657
Прибыльных трейдов:
1 586 (95.71%)
Убыточных трейдов:
71 (4.28%)
Лучший трейд:
1 540.00 USD
Худший трейд:
-1 292.06 USD
Общая прибыль:
13 666.11 USD (4 496 004 pips)
Общий убыток:
-10 199.27 USD (4 594 751 pips)
Макс. серия выигрышей:
84 (190.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 891.90 USD (47)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
82.88%
Макс. загрузка депозита:
46.53%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.30
Длинных трейдов:
920 (55.52%)
Коротких трейдов:
737 (44.48%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
2.09 USD
Средняя прибыль:
8.62 USD
Средний убыток:
-143.65 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 510.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 510.11 USD (2)
Прирост в месяц:
5.41%
Годовой прогноз:
65.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 510.11 USD (21.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.65% (1 510.11 USD)
По эквити:
29.52% (1 489.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|1657
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_i
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_i
|-99K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 540.00 USD
Худший трейд: -1 292 USD
Макс. серия выигрышей: 47
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +190.74 USD
Макс. убыток в серии: -1 510.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exispro-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Советник торгует по уникальному алгоритму, с использованием технического и математического анализов цены символа.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
68%
0
0
USD
USD
8.7K
USD
USD
31
100%
1 657
95%
83%
1.33
2.09
USD
USD
30%
1:200