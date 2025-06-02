- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 642
Negociações com lucro:
1 571 (95.67%)
Negociações com perda:
71 (4.32%)
Melhor negociação:
1 540.00 USD
Pior negociação:
-1 292.06 USD
Lucro bruto:
13 646.03 USD (4 475 927 pips)
Perda bruta:
-10 199.27 USD (4 594 751 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
84 (190.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 891.90 USD (47)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
82.88%
Depósito máximo carregado:
46.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
83
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
2.28
Negociações longas:
916 (55.79%)
Negociações curtas:
726 (44.21%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
2.10 USD
Lucro médio:
8.69 USD
Perda média:
-143.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 510.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 510.11 USD (2)
Crescimento mensal:
6.65%
Previsão anual:
80.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 510.11 USD (21.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.65% (1 510.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.52% (1 489.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|1642
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_i
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_i
|-119K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 540.00 USD
Pior negociação: -1 292 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 47
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +190.74 USD
Máxima perda consecutiva: -1 510.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exispro-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
O Expert Advisor negoceia de acordo com um algoritmo único, utilizando a análise técnica e matemática do preço do símbolo.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
68%
0
0
USD
USD
8.7K
USD
USD
30
100%
1 642
95%
83%
1.33
2.10
USD
USD
30%
1:200