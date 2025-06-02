SeñalesSecciones
Sergei Linskii

Gold SWmax EA

Sergei Linskii
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 68%
Exispro-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 642
Transacciones Rentables:
1 571 (95.67%)
Transacciones Irrentables:
71 (4.32%)
Mejor transacción:
1 540.00 USD
Peor transacción:
-1 292.06 USD
Beneficio Bruto:
13 646.03 USD (4 475 927 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 199.27 USD (4 594 751 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
84 (190.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 891.90 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
82.88%
Carga máxima del depósito:
46.53%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
83
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
2.28
Transacciones Largas:
916 (55.79%)
Transacciones Cortas:
726 (44.21%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
2.10 USD
Beneficio medio:
8.69 USD
Pérdidas medias:
-143.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1 510.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 510.11 USD (2)
Crecimiento al mes:
6.65%
Pronóstico anual:
80.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 510.11 USD (21.65%)
Reducción relativa:
De balance:
21.65% (1 510.11 USD)
De fondos:
29.52% (1 489.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_i 1642
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_i 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_i -119K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 540.00 USD
Peor transacción: -1 292 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 47
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +190.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 510.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exispro-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

El Asesor Experto opera según un algoritmo único, utilizando análisis técnico y matemático del precio del símbolo.


2025.12.23 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 13:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 20:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 04:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
