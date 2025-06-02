SignaleKategorien
Sergei Linskii

Gold SWmax EA

Sergei Linskii
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 68%
Exispro-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 642
Gewinntrades:
1 571 (95.67%)
Verlusttrades:
71 (4.32%)
Bester Trade:
1 540.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 292.06 USD
Bruttoprofit:
13 646.03 USD (4 475 927 pips)
Bruttoverlust:
-10 199.27 USD (4 594 751 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
84 (190.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 891.90 USD (47)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
82.88%
Max deposit load:
46.53%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
83
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
2.28
Long-Positionen:
916 (55.79%)
Short-Positionen:
726 (44.21%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
2.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-143.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1 510.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 510.11 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.65%
Jahresprognose:
80.64%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 510.11 USD (21.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.65% (1 510.11 USD)
Kapital:
29.52% (1 489.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_i 1642
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_i 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_i -119K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 540.00 USD
Schlechtester Trade: -1 292 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 47
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +190.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 510.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exispro-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Der Expert Advisor handelt nach einem einzigartigen Algorithmus und nutzt dabei eine technische und mathematische Analyse des Symbolpreises.


