Sergei Linskii

Gold SWmax EA

Sergei Linskii
0条评论
可靠性
30
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 66%
Exispro-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 639
盈利交易:
1 569 (95.72%)
亏损交易:
70 (4.27%)
最好交易:
1 540.00 USD
最差交易:
-1 292.06 USD
毛利:
13 338.99 USD (4 371 717 pips)
毛利亏损:
-9 985.03 USD (4 488 701 pips)
最大连续赢利:
84 (190.74 USD)
最大连续盈利:
1 891.90 USD (47)
夏普比率:
0.03
交易活动:
81.88%
最大入金加载:
46.53%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
85
平均持有时间:
8 小时
采收率:
2.22
长期交易:
914 (55.77%)
短期交易:
725 (44.23%)
利润因子:
1.34
预期回报:
2.05 USD
平均利润:
8.50 USD
平均损失:
-142.64 USD
最大连续失误:
2 (-1 510.11 USD)
最大连续亏损:
-1 510.11 USD (2)
每月增长:
5.51%
年度预测:
66.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 510.11 USD (21.65%)
相对跌幅:
结余:
21.65% (1 510.11 USD)
净值:
29.52% (1 489.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_i 1639
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_i 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_i -117K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 540.00 USD
最差交易: -1 292 USD
最大连续赢利: 47
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +190.74 USD
最大连续亏损: -1 510.11 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exispro-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

專家顧問根據獨特的演算法進行交易，使用符號價格的技術和數學分析。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold SWmax EA
每月999 USD
66%
0
0
USD
8.6K
USD
30
100%
1 639
95%
82%
1.33
2.05
USD
30%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载