- 자본
- 축소
트레이드:
1 704
이익 거래:
1 630 (95.65%)
손실 거래:
74 (4.34%)
최고의 거래:
1 540.00 USD
최악의 거래:
-1 292.06 USD
총 수익:
14 540.09 USD (4 694 029 pips)
총 손실:
-10 956.57 USD (4 917 990 pips)
연속 최대 이익:
84 (190.74 USD)
연속 최대 이익:
1 891.90 USD (47)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
82.88%
최대 입금량:
46.53%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
62
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
2.37
롱(주식매수):
964 (56.57%)
숏(주식차입매도):
740 (43.43%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
2.10 USD
평균 이익:
8.92 USD
평균 손실:
-148.06 USD
연속 최대 손실:
2 (-1 510.11 USD)
연속 최대 손실:
-1 510.11 USD (2)
월별 성장률:
6.49%
연간 예측:
78.81%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 510.11 USD (21.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.65% (1 510.11 USD)
자본금별:
29.52% (1 489.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|1704
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_i
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_i
|-224K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 540.00 USD
최악의 거래: -1 292 USD
연속 최대 이익: 47
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +190.74 USD
연속 최대 손실: -1 510.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exispro-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
전문가 자문가는 기호 가격에 대한 기술적, 수학적 분석을 사용하는 고유한 알고리즘에 따라 거래를 진행합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
70%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
31
100%
1 704
95%
83%
1.32
2.10
USD
USD
30%
1:200