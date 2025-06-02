- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 642
利益トレード:
1 571 (95.67%)
損失トレード:
71 (4.32%)
ベストトレード:
1 540.00 USD
最悪のトレード:
-1 292.06 USD
総利益:
13 646.03 USD (4 475 927 pips)
総損失:
-10 199.27 USD (4 594 751 pips)
最大連続の勝ち:
84 (190.74 USD)
最大連続利益:
1 891.90 USD (47)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
82.88%
最大入金額:
46.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
83
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.28
長いトレード:
916 (55.79%)
短いトレード:
726 (44.21%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
2.10 USD
平均利益:
8.69 USD
平均損失:
-143.65 USD
最大連続の負け:
2 (-1 510.11 USD)
最大連続損失:
-1 510.11 USD (2)
月間成長:
6.65%
年間予想:
80.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 510.11 USD (21.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.65% (1 510.11 USD)
エクイティによる:
29.52% (1 489.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|1642
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_i
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_i
|-119K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 540.00 USD
最悪のトレード: -1 292 USD
最大連続の勝ち: 47
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +190.74 USD
最大連続損失: -1 510.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exispro-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
エキスパートアドバイザーは、シンボル価格の技術的および数学的分析を使用して、独自のアルゴリズムに従って取引を行います。
