Trade:
646
Profit Trade:
620 (95.97%)
Loss Trade:
26 (4.02%)
Best Trade:
1 540.00 USD
Worst Trade:
-1 292.06 USD
Profitto lordo:
8 140.81 USD (1 891 065 pips)
Perdita lorda:
-6 365.12 USD (2 077 563 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (189.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 891.90 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
89.57%
Massimo carico di deposito:
46.53%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
252 (39.01%)
Short Trade:
394 (60.99%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
2.75 USD
Profitto medio:
13.13 USD
Perdita media:
-244.81 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 510.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 510.11 USD (2)
Crescita mensile:
8.20%
Previsione annuale:
99.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 510.11 USD (21.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.65% (1 510.11 USD)
Per equità:
29.52% (1 489.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|646
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_i
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_i
|-186K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Best Trade: +1 540.00 USD
Worst Trade: -1 292 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +189.68 USD
Massima perdita consecutiva: -1 510.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
L'Expert Advisor opera secondo un algoritmo unico, utilizzando l'analisi tecnica e matematica del prezzo del simbolo.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
35%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
17
100%
646
95%
90%
1.27
2.75
USD
USD
30%
1:200