Sergei Linskii

Gold SWmax EA

Sergei Linskii
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 35%
Exispro-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
646
Profit Trade:
620 (95.97%)
Loss Trade:
26 (4.02%)
Best Trade:
1 540.00 USD
Worst Trade:
-1 292.06 USD
Profitto lordo:
8 140.81 USD (1 891 065 pips)
Perdita lorda:
-6 365.12 USD (2 077 563 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (189.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 891.90 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
89.57%
Massimo carico di deposito:
46.53%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
252 (39.01%)
Short Trade:
394 (60.99%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
2.75 USD
Profitto medio:
13.13 USD
Perdita media:
-244.81 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 510.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 510.11 USD (2)
Crescita mensile:
8.20%
Previsione annuale:
99.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 510.11 USD (21.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.65% (1 510.11 USD)
Per equità:
29.52% (1 489.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_i 646
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_i 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_i -186K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 540.00 USD
Worst Trade: -1 292 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +189.68 USD
Massima perdita consecutiva: -1 510.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

L'Expert Advisor opera secondo un algoritmo unico, utilizzando l'analisi tecnica e matematica del prezzo del simbolo.


Non ci sono recensioni
