SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ke186
Bujun Wang

Ke186

Bujun Wang
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
ATFXGM9-Live
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
55 (74.32%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (25.68%)
En iyi işlem:
15.91 USD
En kötü işlem:
-25.86 USD
Brüt kâr:
143.42 USD (6 243 pips)
Brüt zarar:
-196.11 USD (10 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (21.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.59 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
36.68%
Maks. mevduat yükü:
0.92%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
37 (50.00%)
Satış işlemleri:
37 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-0.71 USD
Ortalama kâr:
2.61 USD
Ortalama zarar:
-10.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-21.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.86 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.81%
Yıllık tahmin:
-34.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.69 USD
Maksimum:
67.69 USD (2.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.05% (67.69 USD)
Varlığa göre:
2.79% (70.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 30
GBPUSD 20
XAUUSD 13
USDJPY 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -2
GBPUSD -13
XAUUSD -32
USDJPY -6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 88
GBPUSD -505
XAUUSD -3.2K
USDJPY -217
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.91 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM9-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XM.COM-Real 19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
Exness-Real3
0.43 × 23
ATFXGM9-Live
1.33 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
欢迎订阅
İnceleme yok
2025.09.01 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 05:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 09:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 12:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 10:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 04:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 04:37
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.02 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ke186
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
1.5K
USD
17
0%
74
74%
37%
0.73
-0.71
USD
3%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.